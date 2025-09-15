(VTC News) -

Theo đó, những ngày qua, lợi dụng sự quan tâm của dư luận đến vụ việc tại Trung tâm CIC, Bộ Công an cho biết nhiều đối tượng tung tin thất thiệt về việc “lộ dữ liệu” tại hàng loạt cơ quan, tổ chức khác.

Các nội dung này lan truyền nhanh trên mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến, nhắm vào nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, ngân hàng, vận tải, giao hàng…

Qua kiểm tra, xác minh với các đơn vị liên quan, đặc biệt phân tích cấu trúc trường thông tin và dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định đây là tin giả, không có cơ sở thực tế.

Xuất hiện tin giả sau sự cố lộ dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia.

Tuy nhiên, việc một số người dùng thiếu cảnh giác chia sẻ, bình luận đã làm gia tăng sự nhiễu loạn, gây khó khăn cho công tác kiểm chứng.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh: “Những tin giả này buộc cơ quan, tổ chức phải tiêu tốn nhiều công sức kiểm tra, xác minh, dẫn đến lãng phí nguồn lực”.

Theo các chuyên gia, tin giả về lộ dữ liệu không chỉ hạ thấp uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến, ảnh hưởng lâu dài đến niềm tin số, môi trường kinh doanh và xã hội.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kêu gọi người dùng Internet không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ tin tưởng nguồn chính thống, luôn kiểm tra, đối chiếu trước khi lan truyền và cảnh giác với các hình thức trục lợi từ tin giả.

Trước đó, ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho biết đã ghi nhận sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia.

Kết quả ban đầu xác định, có dấu hiệu tội phạm mạng tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt đang được thống kê, làm rõ.