Xuất hiện nhiều kênh giả mạo tuyển dụng Tập đoàn TH trên mạng xã hội

(VTC News) -

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động trẻ, thời gian gần đây xuất hiện nhiều fanpage, website và email mạo danh thương hiệu tuyển dụng Tập đoàn TH để phát tán thông tin sai lệch, có dấu hiệu lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt tài sản của người tìm việc.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm việc làm gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động trẻ, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều thủ đoạn giả mạo tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Lợi dụng uy tín của các doanh nghiệp lớn, nhiều đối tượng đã dựng lên các fanpage, website, email giả danh thương hiệu để phát tán thông tin tuyển dụng sai lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tìm việc.

Đặc biệt, các nền tảng mạng xã hội với khả năng lan truyền nhanh, khó kiểm soát đang trở thành môi trường thuận lợi để các đối tượng xấu lợi dụng, khiến người tìm việc đối mặt với nhiều rủi ro nếu thiếu kỹ năng xác thực thông tin.

Theo ghi nhận của Tập đoàn TH – chủ sở hữu chuỗi thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK - thời gian gần đây, doanh nghiệp liên tục phát hiện nhiều trường hợp mạo danh thương hiệu tuyển dụng TH.

Các đối tượng sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh, logo nhận diện của Tập đoàn để lập các trang tuyển dụng giả, đăng tải thông tin không đúng sự thật nhằm đánh vào tâm lý cần việc, thiếu cảnh giác của người lao động.

Đáng chú ý, các trang giả mạo này thường yêu cầu ứng viên đóng phí xét tuyển, phí hồ sơ, phí “giữ chỗ”, hoặc chuyển khoản trước để được tham gia phỏng vấn.

Một số trường hợp khác dụ dỗ người tìm việc tham gia khảo sát trực tuyến, hứa hẹn trả hoa hồng, sau đó điều hướng vào các nhóm chat kín, thực hiện “bài kiểm tra online” và truy cập các đường link, website có dấu hiệu gian lận, tiềm ẩn nguy cơ mất thông tin cá nhân và tài sản.

Fanpage giả mạo tuyển dụng Tập đoàn TH.

Trước thực trạng trên, Tập đoàn TH cho biết đang phối hợp rà soát, xử lý các kênh mạo danh, đồng thời tăng cường truyền thông về quy trình tuyển dụng chính thống nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động và uy tín thương hiệu.

Bà Nguyễn Thanh Thủy - Quản lý Tuyển dụng Tập đoàn TH - cho biết, TH không thu bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình ứng tuyển, từ nộp hồ sơ, phỏng vấn đến tiếp nhận nhân sự. Đồng thời, TH không gửi đường link lạ hay yêu cầu ứng viên thực hiện các giao dịch tài chính dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện nay, toàn bộ thông tin tuyển dụng chính thức của Tập đoàn TH chỉ được công bố qua các kênh chính thống, bao gồm:

● Website tuyển dụng: https://jobs.thgroupglobal.com/

● Fanpage TH Careers – TH tuyển dụng: https://www.facebook.com/THCareers

Fanpage TH Careers – TH tuyển dụng là fanpage tuyển dụng chính thức của Tập đoàn TH.

Nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người lao động, Tập đoàn TH khuyến cáo ứng viên cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, cũng như không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự xưng là đại diện tuyển dụng của TH khi chưa được xác minh qua các kênh chính thức.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo liên quan đến tuyển dụng Tập đoàn TH, người dân và ứng viên cần liên hệ ngay cơ quan chức năng có thẩm quyền, cơ quan công an để hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Các kênh truyền thông chính thức của tuyển dụng Tập đoàn TH.

Để biết thêm thông tin cập nhật về các chương trình tuyển dụng chính thức của Tập đoàn TH, vui lòng liên hệ: Bộ phận Thu hút và Tuyển dụng Tài năng Tập đoàn TH Email: hiring@thgroupglobal.com Website: https://jobs.thgroupglobal.com Fanpage Facebook chính thức: TH Careers – TH tuyển dụng LinkedIn chính thức: TH Group