Xuân Cầu Holdings sắp tung 2.000 căn hộ cao cấp đô thị khoáng nóng Alluvia City

(VTC News) -

Xuân Cầu Holdings vừa bất ngờ “kích hoạt” nguồn cung 7 tòa tháp cao tầng tại đại đô thị sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng Alluvia City. Trong đó 4 tòa Alumi Premium với hơn 2.000 căn hộ cao cấp sẽ ra mắt thị trường ngay trong cuối năm 2025.

Tổ hợp 7 tòa tháp Compound Resort đầu tiên tại Alluvia City sẽ mang đến hơn 4.800 căn hộ cao cấp, hứa hẹn tạo dấu ấn lớn trên thị trường khu Đông.

Giới đầu tư đánh giá khu Đông Hà Nội đang bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá nhất trong nhiều thập kỷ, khi loạt dự án hạ tầng chiến lược liên tục được kích hoạt: Từ Vành đai 3.5 kết nối trực tiếp cầu Ngọc Hồi, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn đầu tư hơn 300.000 tỷ đồng đến phân hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Hưng Yên và sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi lớn nhất Việt Nam…

Song song, sự “đổ bộ” dồn dập của các chủ đầu tư lớn càng củng cố vị thế khu vực như một cực tăng trưởng mới của Hà Nội trong giai đoạn 2025 - 2035.

Bắt nhịp làn sóng này, Alluvia City - Thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng của Xuân Cầu Holdings vừa chính thức ra mắt Tổ hợp 7 tòa tháp Compound Resort đầu tiên có tên Alumi, trong đó riêng năm 2025 sẽ đưa ra thị trường 4 tòa Alumi Premium với hơn 2.000 căn hộ cao cấp. Theo thông tin bước đầu, chủ đầu tư sẽ hợp tác cùng đối tác đồng hành là Sunshine Group, tổng đại lý phân phối NOBLEX và đối tác ngân hàng Vietcombank để đưa Alumi ra thị trường.

Sau sự kiện khởi động ngày 28/11 thu hút hơn 100 đại lý chiến lược, dự kiến sự kiện kick-off quy mô lớn hơn nữa diễn ra vào giữa tháng 12 tới đây sẽ tiếp tục hé lộ những sản phẩm chủ lực của tổ hợp cao tầng Alumi Premium.

Tổ hợp căn hộ Compound Resort trên mạch khoáng duy nhất bên sông Hồng

Theo thông tin sơ bộ, Alumi sở hữu vị trí đắc địa “gần trung tâm Hà Nội hơn 85% các địa bàn còn lại của Hà Nội” trong vòng bán kính lấy hồ Hoàn Kiếm làm tâm điểm. Nằm ngay sát vành đai 3.5 kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi đang được triển khai, từ đây cư dân chỉ mất 15 phút di chuyển dễ dàng vào nội đô bên trong vành đai 2, và 25 phút tiếp cận Phố cổ bên trong vành đai 1.

Vị trí đặc hữu bên sông Hồng mang đến cho Alumi nguồn năng lượng tự nhiên mà rất ít dự án cao tầng tại Hà Nội có được, đó là phù sa sông Hồng được bồi đắp ngàn năm; là những luồng gió sông mát lành vận chuyển liên tục như một “cỗ máy thanh lọc” khổng lồ; là hệ mặt nước trải rộng giúp điều hòa vi khí hậu, giảm nhiệt 3-5 độ C giữa những ngày hè oi bức.

Và quan trọng hơn cả, nằm sâu hơn 400 mét dưới lòng đất là mạch khoáng nóng tự nhiên quanh mức nhiệt 38,5°C - dòng nước giàu dưỡng chất, mang khả năng trị liệu độc đáo, tạo nên phong cách wellness độc bản của Alluvia City cũng như Alumi.

Nguồn khoáng nóng tự nhiên cùng gió sông mát lành và vi khí hậu đặc hữu bên sông Hồng của Alumi là lợi thế gần như không thể tái lập ở bất cứ vị trí nào khác.

Alumi còn được nuôi dưỡng bởi năng lượng kiến tạo thông qua cách quy hoạch và tổ chức không gian mang đậm chất sinh thái, với mật độ xây dựng chỉ 16% trên tổng quỹ đất 198 ha và diện tích cảnh quan mặt nước lên tới 20%. Nhờ đó, dự án khoác lên mình dáng hình của một “công viên xanh khổng lồ”.

Giữa đại công viên đó, Alumi nổi bật với các khối tháp được thiết kế để đón trọn gió sông, và duy trì vi khí hậu mát lành quanh năm, kết hợp mặt đứng full kính Low-E 3 lớp giúp tối ưu ánh sáng và mở rộng tầm nhìn ra trục cảnh quan sông Hồng.

Hệ tiện ích nội khu được phát triển đồng bộ, từ khối đế ba tầng thương mại và dịch vụ cư dân, bể khoáng Jacuzzi tại tầng 3 đến bể bơi ngoài trời, đường dạo bộ và cảnh quan liên hoàn. Tất cả sẽ cộng hưởng cùng hệ sinh thái tiện ích đồ sộ đến từ Alluvia City với trường học liên cấp, trung tâm thương mại, các không gian cà phê, giải trí ven sông và loạt trải nghiệm đa thế hệ.

Hít thở cùng thiên nhiên

Mỗi căn hộ tại Alumi được kiến tạo theo triết lý “hít thở cùng thiên nhiên”, nơi không gian sống vận hành như một thực thể có khả năng tự điều hòa vi khí hậu, giảm tích nhiệt, giúp cư dân cảm nhận sự cân bằng, mát lành để tái tạo năng lượng từng ngày.

Thiết kế 3 - 4 cánh giúp tối đa tỷ lệ căn góc, đa dạng hướng nhà và dẫn truyền ánh sáng, gió sông vào sâu trong không gian; trong khi bố cục chữ thập quây tụ vào lõi giữa tạo nên mô hình semi-compound tách biệt rõ ràng tiện ích cư dân khỏi dịch vụ thương mại, bảo đảm sự riêng tư nhưng vẫn duy trì nhịp sống văn minh sôi động.

Mỗi căn hộ tại Alumi được thiết kế tối ưu công năng để đón trọn ánh sáng và gió sông Hồng.

Nhờ thiết kế đề cao công năng, chú trọng độ bền vật liệu và tính thẩm mỹ vượt thời gian, các căn hộ tại Alumi không chỉ sở hữu diện mạo hiện đại mà còn duy trì được sự bền vững và tính thời thượng sau nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh đô thị hóa tăng tốc, những giá trị này đang giúp Alumi trở thành lựa chọn nổi bật cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn, đặc biệt khi cộng hưởng cùng tiêu chuẩn vận hành quốc tế.