Xuân Bính Ngọ 2026: Gia Lai mở hội từ biển lên cao nguyên

(VTC News) -

Ngày 21/1, UBND tỉnh Gia Lai thông tin loạt hoạt động, chuỗi sự kiện quy mô được triển khai song song tại phường Quy Nhơn và phường Pleiku để phục vụ người dân và du khách nhằm mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Gia Lai công bố loạt sụ kiện, hoạt động quy mô chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Cụ thể chuỗi hoạt động, sự kiện gồm trưng bày cụm linh vật năm Bính Ngọ, trưng bày ảnh mừng xuân và trang trí không gian công cộng tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) tạo điểm nhấn cảnh quan và không gian vui xuân cho người dân.

Các hoạt động trên được tổ chức từ ngày 9/2 - 8/3 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Ngoài sự kiện xuyên suốt trên, đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng xuân, được cầu truyền hình trực tiếp giữa hai điểm cầu Quy Nhơn - Pleiku.

Chương trình được tổ chức từ 21h30 - 23h ngày 16/2 (đêm giao thừa). Sau đó là màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức đồng thời tại hai quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đại Đoàn Kết vào thời khắc 0h ngày 17/2.

Gia Lai sẽ có chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tại 2 điểm cầu Quy Nhơn và Pleiku trong đêm Giao thừa.

Nhiều hoạt động văn hóa - xã hội khác cũng được tổ chức song song tại Quy Nhơn và Pleiku.

Nổi bật là Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 9 - 12/2 (nhằm ngày 22 - 25 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Hoạt động trải nghiệm khoa học tại Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo; Đêm võ đài Bình Định mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Hội thơ Nguyên tiêu cùng nhiều chương trình văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là mùa xuân mở đầu cho một chặng đường mới của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất..

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với UBND phường An Khê tổ chức Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).

"Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức các hoạt động kỷ niệm sau khi hợp nhất tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới.

Việc tổ chức cần phải đổi mới, thống nhất, đồng bộ, tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc lịch sử tại các địa điểm Tây Sơn Thượng Đạo (phường An Khê) và Tây Sơn Hạ Đạo (xã Tây Sơn)", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin.