Xu hướng phát triển đô thị tại Việt Nam và sự đồng hành của tập đoàn Arup

(VTC News) -

Là tập đoàn tư vấn kỹ thuật và kiến trúc toàn cầu với gần 80 năm kinh nghiệm và gần hai thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Arup khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình các đô thị bền vững thông qua phương pháp thiết kế tổng thể (Total Design). Đây là phương pháp tích hợp giữa tầm nhìn chiến lược, tính khả thi kỹ thuật và hiệu quả bền vững phù hợp với tình hình đô thị mới.

Xu hướng đô thị hóa tại Việt Nam

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam mang đến những cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít thách thức bao gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Vì vậy, Việt Nam cần có sự chuyển dịch sang mô hình đô thị phát thải thấp toàn diện và linh hoạt. Xu hướng nổi bật là mở rộng các tuyến metro gắn liền với chính sách TOD nhằm thúc đẩy mô hình đô thị nén theo hướng giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Việt Nam đang xây dựng đô thị theo mô hình TOD.

Các dự án tiêu biểu của tập đoàn Arup tại Việt Nam

Arup là tập đoàn đa quốc gia được thành lập từ năm 1946, trụ sở chính tại London, Anh Quốc, hiện có hơn 95 văn phòng tại 34 quốc gia. Tập đoàn cung cấp các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật với hơn 150 lĩnh khác nhau,...

Trong hành trình hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hạ tầng đô thị, Arup đã và đang giữ vai trò then chốt trong một số dự án chiến lược. Nổi bật là dự án nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam dài khoảng 1.500km, kết nối hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM.

Một dấu ấn khác khẳng định vị thế của Arup tại Việt Nam là dự án quy hoạch tổng thể TOD Hàng Xanh - dự án TOD đầu tiên tại TP.HCM. Tại dự án này, Arup đã xây dựng các giải pháp tích hợp hài hòa giữa mật độ xây dựng, hệ thống giao thông và không gian công cộng theo hướng lấy con người làm trung tâm, tạo sự phát triển bền vững lâu dài và góp phần nâng cao chất lượng đô thị.

Không chỉ dừng lại ở các dự án giao thông, Arup còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành kỹ thuật tại Việt Nam. Các kỹ sư Arup Việt Nam đã tham gia đảm nhiệm các giải pháp kết cấu, địa kỹ thuật và cơ điện (MEP) phức tạp cho những công trình mang tầm quốc gia như Landmark 81, sân bay quốc tế Long Thành, tòa nhà Doji Tower 75, và Trung tâm Hội nghị – Hành chính tại Hải Phòng. Những nỗ lực này phản ánh năng lực nội địa ngày càng vững mạnh nhờ kinh nghiệm thực tế và hợp tác đa ngành.

Arup có vai trò tư vấn tiền khả thi trong dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Lãnh đạo mới - hướng đi mới

Arup thành lập văn phòng tại Việt Nam từ năm 2008. Mới đây, tập đoàn chính thức bổ nhiệm ông Jingfeng Xu vào vị trí Tổng Giám đốc Arup tại Việt Nam. Với gần 20 năm đồng hành cùng Arup, ông Jingfeng Xu đã dẫn dắt, điều hành và phát triển nhóm vận hành hiệu quả tại nhiều thị trường và khu vực như Indonesia, Malaysia, khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Úc.

Chia sẻ về tầm nhìn mới tại Việt Nam, ông Xu nhấn mạnh: “Phát triển đô thị ngày nay cần tiếp cận toàn diện. Tại Arup, phương pháp Thiết kế Tổng thể (Total Design) cho phép chúng tôi hợp tác xuyên lĩnh vực và văn hóa để giúp Việt Nam xây dựng những thành phố thông minh, xanh và toàn diện hơn.”

Với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm lãnh đạo cấp khu vực và toàn cầu, ông Jingfeng Xu sẽ là đầu tàu dẫn dắt Arup Việt Nam kiến tạo tương lai bền vững và tốt đẹp.

Tầm nhìn chiến lược và lĩnh vực trọng yếu

Dưới sự lãnh đạo của tân Tổng giám đốc Jingfeng Xu, tập đoàn Arup xác định chiến lược mở rộng và đầu tư lâu dài vào thị trường Việt Nam. Ông Xu cho biết, trong giai đoạn tới, Arup ưu tiên phát triển ba lĩnh vực tại Việt Nam bao gồm giao thông, năng lượng và bất động sản - những trụ cột quan trọng của hạ tầng quốc gia.

Đặc biệt, hạ tầng đường sắt đô thị sẽ là một trong những lĩnh vực ưu tiên, dựa trên kinh nghiệm toàn cầu của Arup trong các loại hình vận tải như metro, đường sắt nhẹ, đường sắt tốc độ cao và hệ thống vận chuyển tự động, cùng với các dịch vụ tích hợp từ nghiên cứu tiền khả thi đến vận hành.

Lễ ký kết hợp đồng lập quy hoạc ý tưởng dự án TOD Hàng Xanh.

Bên cạnh đó, Arup cũng nỗ lực thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững, net-zero, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống giao thông thông minh. Tập đoàn cũng tăng cường hợp tác công - tư với các cơ quan quản lý, chính quyền đô thị và các nhà phát triển để kiến tạo các dự án có giá trị lâu dài để thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Với tầm nhìn và chiến lược dài hạn, Arup đang khẳng định vai trò là đối tác tư vấn đáng tin cậy trong hành trình đổi mới và xây dựng đô thị thông minh, bền vững tại Việt Nam.

Website: https://www.arup.com/