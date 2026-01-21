Xu hướng kết hợp 'du lịch y tế' tại Nha khoa Parkview Dental

(VTC News) -

Chính sách hỗ trợ hậu cần trọn gói cùng sự kết hợp của công nghệ Labo nội bộ đã hiện thực hóa giải pháp "tiết kiệm kép": Vừa sở hữu nụ cười mới, vừa dư ngân sách cho những chuyến du lịch ý nghĩa cùng người thân.

TP.HCM từ lâu đã khẳng định vị thế là trung tâm nha khoa chất lượng cao, thu hút lượng lớn khách hàng từ các tỉnh thành và kiều bào trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một thực tế thường gặp là chi phí cho kỹ thuật nha khoa đôi khi chỉ chiếm một phần, phần còn lại nằm ở các chi phí "ẩn" như vé máy bay, xe đưa đón và khách sạn lưu trú dài ngày.

Thấu hiểu những trở ngại này, Nha khoa Parkview đã tiên phong triển khai mô hình hỗ trợ hậu cần toàn diện, giúp người bệnh xóa bỏ nỗi lo về khoảng cách địa lý và tài chính phụ trợ.

Giải bài toán chi phí phát sinh khi điều trị xa nhà

Thông thường, một lộ trình can thiệp chuyên sâu như trồng răng Implant hay bọc sứ toàn hàm đòi hỏi khách hàng phải di chuyển nhiều lần hoặc ở lại thành phố từ 5 đến 7 ngày. Với mặt bằng giá cả tại các đô thị lớn, tổng chi phí hậu cần có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Đây chính là rào cản khiến nhiều người trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Tại Nha khoa Parkview, rào cản này được dỡ bỏ thông qua chính sách hỗ trợ xe đưa đón liên tỉnh tận nơi và sắp xếp phòng nghỉ tại hệ thống khách sạn liên kết gần trung tâm điều trị. Việc cắt giảm trực tiếp các khoản chi phí phát sinh này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người bệnh. Khi gánh nặng về nơi ăn chốn ở được giải quyết, khách hàng có thể dồn ngân sách để lựa chọn những dòng vật liệu nha khoa cao cấp nhất, đảm bảo tính bền vững và thẩm mỹ lâu dài cho nụ cười.

Tối ưu thời gian nhờ công nghệ Labo nội bộ

Điểm mấu chốt để việc làm răng kết hợp du lịch trở nên khả thi chính là tốc độ điều trị. Nhờ sở hữu hệ thống Labo chế tác răng sứ ngay tại phòng khám ứng dụng công nghệ CAD/CAM hiện đại, Parkview đã rút ngắn thời gian hoàn thiện chỉ còn trong vòng 24 - 48 giờ.

Thay vì phải chờ đợi mẫu răng từ các xưởng trung gian như quy trình truyền thống, sự phối hợp trực tiếp giữa bác sĩ và kỹ thuật viên tại chỗ giúp mọi công đoạn được thực hiện khép kín và chính xác tuyệt đối. Khách hàng giờ đây có thể sở hữu nụ cười mới chỉ sau một vài lần hẹn ngắn ngủi.

Quỹ thời gian còn lại trong chuyến đi hoàn toàn có thể sử dụng để tham quan, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng kỳ nghỉ tại TP.HCM. Khoản tiền tiết kiệm được từ chính sách hỗ trợ đi lại lúc này trở thành "ngân sách cộng thêm", giúp chuyến du lịch của khách hàng và gia đình thêm phần trọn vẹn.

Sự an tâm từ đội ngũ chuyên gia và chính sách minh bạch

Bên cạnh các gói hỗ trợ, uy tín của nha khoa còn được xây dựng dựa trên đội ngũ bác sĩ chính quy, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề và bề dày kinh nghiệm. Đặc biệt, khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt của bác sĩ và nhân viên giúp khách hàng kiều bào dễ dàng trao đổi, nắm rõ phác đồ điều trị. Mọi thông tin về bảng giá đều được công khai minh bạch ngay từ bước tư vấn, giúp khách hàng chủ động hoàn toàn về tài chính, tránh những phát sinh ngoài dự kiến.

Việc tư vấn kỹ từ xa trước khi khách hàng di chuyển giúp đảm bảo lộ trình diễn ra suôn sẻ, tránh trường hợp quỹ thời gian quá ngắn không đủ để thực hiện các kỹ thuật phức tạp.

Nâng tầm trải nghiệm khách hàng dịp cuối năm

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, Parkview còn triển khai chiến dịch "Răng chắc khỏe - Tết an khang" như một lời tri ân gửi đến quý khách hàng. Những bao lì xì may mắn từ chương trình bốc thăm và các bộ quà tặng chăm sóc răng miệng cao cấp không chỉ mang lại niềm vui ngày xuân mà còn thể hiện sự trân trọng đối với sự tin tưởng của khách hàng.

Sự kết hợp giữa chất lượng điều trị chuẩn y khoa, công nghệ Labo thần tốc và dịch vụ hậu cần chu đáo đã giúp Nha khoa Parkview ghi điểm trong mắt cộng đồng. Mô hình này không chỉ mang nụ cười tự tin đến gần hơn với mọi người bất chấp khoảng cách địa lý, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng du lịch y tế tại Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.