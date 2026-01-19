Xu hướng dân công sở chọn điểm hẹn tiện ích sau giờ làm dịp cuối năm

(VTC News) -

Nhu cầu sinh hoạt sau giờ làm của dân công sở dịp cuối năm

Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm đối với dân công sở. Khối lượng công việc tăng, lịch họp dày đặc và các đầu việc tổng kết khiến thời gian rảnh sau giờ làm trở nên hạn chế. Tuy vậy, nhu cầu gặp gỡ đồng nghiệp, ngồi lại trò chuyện, liên hoan nhẹ trước thềm năm mới vẫn luôn hiện hữu.

Metrolink An Phú một trong những điểm đến lý tưởng cho các buổi gặp mặt cuối năm (Nguồn ảnh: Metrolink An Phú)

Thay vì các buổi tiệc kéo dài, nhiều người lựa chọn những cuộc hẹn nhóm nhỏ, mang tính linh hoạt, không quá tốn thời gian và công sức. Các buổi gặp gỡ sau giờ làm vì thế cũng đặt nặng yếu tố thuận tiện, gần nơi làm việc hoặc dễ di chuyển, phản ánh sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của người lao động đô thị.

Xu hướng lựa chọn điểm hẹn tiện ích tích hợp

Cùng với sự thay đổi về nhu cầu, mô hình điểm hẹn tiện ích tích hợp ngày càng được dân công sở ưu tiên. Việc có thể kết hợp nhiều hoạt động như uống cà phê, ăn tối và giải trí trong cùng một không gian giúp tối ưu quỹ thời gian hạn chế sau giờ làm.

Thay vì phải di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau trong một buổi tối, các điểm đến tích hợp cho phép mọi hoạt động diễn ra liền mạch, phù hợp với nhịp sống nhanh và cường độ làm việc cao của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết.

Không gian tích hợp cà phê, ẩm thực, giải trí đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu trong một điểm đến. (Nguồn ảnh: Metrolink An Phú)

Metrolink An Phú – điểm tiện ích đáp ứng xu hướng tại khu Đông TP.HCM

Tại lõi Thảo Điền - An Phú, Metrolink An Phú đang cho thấy vai trò của một điểm tiện ích đô thị phù hợp với nhu cầu sinh hoạt sau giờ làm của dân công sở. Bên cạnh hệ sinh thái ẩm thực giải trí, khu vực này còn được định vị là không gian làm việc với các tòa nhà văn phòng cho thuê, đáp ứng nhu cầu đặt văn phòng của doanh nghiệp tại khu Đông.

Nằm tại khu An Phú (Quận 2) khu vực này có khả năng kết nối thuận tiện từ Quận 1, Bình Thạnh và TP. Thủ Đức. Việc văn phòng làm việc và khu tiện ích được đặt trong cùng một khu vực giúp rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển sau giờ làm, phù hợp với các nhóm nhân sự văn phòng làm việc theo mô hình giờ hành chính, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm bận rộn.

Không gian tại Metrolink An Phú quy tụ nhiều thương hiệu cà phê và ẩm thực quen thuộc như Highlands Coffee, Chagee, Joopi, Long Wang, Tian Long và D’Maris, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ gặp gỡ nhẹ nhàng đến liên hoan nhóm nhỏ. Với các doanh nghiệp đặt văn phòng tại đây, hệ tiện ích xung quanh trở thành lợi thế trong việc nâng cao trải nghiệm làm việc và sinh hoạt cho nhân sự.

Quy tụ nhiều thương hiệu ẩm thực đa dạng đáp ứng nhu cầu gặp gỡ. (Nguồn ảnh: Metrolink An Phú)

Trong những ngày cận Tết, không gian được trang trí theo chủ đề năm mới cũng góp phần tạo thêm không khí sinh hoạt mang tính mùa vụ. Yếu tố này không chỉ tăng trải nghiệm cho các buổi gặp gỡ sau giờ làm mà còn phản ánh nhu cầu tìm kiếm những điểm đến vừa tiện lợi, vừa mang lại cảm giác thư giãn trong giai đoạn cuối năm.

Sự gia tăng của các điểm tiện ích tích hợp cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của những không gian này trong đời sống đô thị. Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, các khu tiện ích còn trở thành nơi gặp gỡ, kết nối xã hội của người lao động sau giờ làm.

Sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của dân công sở đang thúc đẩy nhu cầu về các điểm hẹn tiện ích tích hợp, thuận tiện di chuyển và phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại. Về lâu dài, sự phát triển của các không gian tiện ích tích hợp không chỉ giải quyết bài toán sinh hoạt sau giờ làm, mà còn góp phần định hình lại cách người lao động tổ chức đời sống đô thị, hướng tới sự cân bằng hơn giữa công việc, kết nối xã hội và chất lượng sống.

