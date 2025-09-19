XSMT 19/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 19/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 19/9. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 19/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 19/9 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung có 3 đài gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung có 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Người trúng thưởng có thể đến Công ty XSKT hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Khi đến lĩnh thưởng, cần mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ theo yêu cầu của Công ty XSKT để đối chiếu thông tin.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ mất hiệu lực, không còn giá trị lĩnh thưởng trong mọi trường hợp.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Vào vtcnews.vn mỗi ngày để xem kết quả xổ số miền Trung nhanh, chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí.

- Bạn cũng có thể nhận kết quả ngay trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp in trên vé, chỉ sau vài phút sẽ có thông tin gửi về.

- Ngoài ra, người chơi có thể theo dõi trực tiếp XSMT lúc 17h15 hàng ngày trên truyền hình hoặc kênh Youtube.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.