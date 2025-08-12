XSCT 13/8. Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 13/8/2025 lúc 16h15 nhanh và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả XSCT 13/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 13/8/2025 - Xổ số đài Cần Thơ thứ Tư ngày 13/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai một số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

