Xin tiền không được, 2 thanh niên đâm chết người đi bộ ở Nha Trang

(VTC News) -

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Hai người bị bắt gồm Trần Thiều Hoài Bảo (trú phường Bắc Nha Trang) và Nguyễn Uy Vũ (trú phường Nha Trang).

Công an đang thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Lương Định Của nên trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Đến khoảng 4h sáng 6/3, lực lượng công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Bảo và Vũ.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai nhận khoảng 1h35 sáng 5/3, khi đi xe máy trên đường Lương Định Của thì thấy anh P.V.C. đang đi bộ ngược chiều nên quay xe lại xin tiền. Khi bị từ chối, Bảo rút dao đâm anh C., sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên vỉa hè.

Trong ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Viện KSND tỉnh tiến hành thực nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý vụ án theo quy định.