Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn mùa mưa

Trước tình hình thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường tại miền Bắc trong mùa mưa bão, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động ứng phó trong trường hợp thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra hành lang lưới điện nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết không để phát sinh mới các điểm vi phạm hành lang, bảo vệ an toàn lưới điện.

Ngay từ đầu năm 2025, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam thành lập Tiểu ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban và đảm bảo nhân lực để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, đồng thời xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2025, tổ chức diễn tập phương án để sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.

Công nhân tổ đường dây thực hiện công tác phát quang, chặt tỉa cây, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Nam, CBCNV Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam nỗ lực sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện, tăng cường công tác quản lý vận hành đảm bảo cấp điện thường xuyên liên tục cho khách hàng và Nhân dân trong tỉnh.

Về phương án chuẩn bị trong mùa mưa bão năm 2025, đơn vị chủ động dự phòng đầy đủ vật tư thiết bị, nhân lực để bảo đảm ứng trực xử lý sự cố và khôi phục cấp điện trở lại cho người dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những khiếm khuyết trên lưới điện và tại các trạm biến áp.

Đối với các sự cố xảy ra, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam luôn chủ động theo dõi, phân tích, đánh giá để tìm rõ nguyên nhân cụ thể và tìm biện pháp xử lý dứt điểm, không để tái diễn khi mùa mưa bão đến.

Để chủ động phòng chống, xử lý kịp thời các mối nguy rủi ro có thể xảy ra trên lưới điện, ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành thiết bị các trạm biến áp (TBA) 110kV.

Lãnh đạo Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam đã chỉ đạo các tổ thao tác lưu động (TTLĐ), tổ đường dây triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra hàng lang lưới điện nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết không để phát sinh mới các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.

Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam thường xuyên kiểm tra tình hình mang tải của đường dây, nắm bắt phương thức vận hành, thời tiết khu vực, các giao chéo có nguy cơ vi phạm khoảng cách để tiến hành kiểm tra ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra do vi phạm hành lang lưới điện.

Tăng cường công tác kiểm tra lưới điện nhất là vào các giờ cao điểm và ban đêm để phát hiện kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết, phát quang hành lang, đảm bảo an toàn tuyến dây. Lập phương án xử lý các tồn tại, khiếm khuyết trên các đường dây 110kV. Đảm bảo không có sự cố do lỗi chủ quan.

Công nhân thường xuyên kiểm tra tiếp xúc mối nối bằng camera hình ảnh nhiệt.

Trước mùa mưa bão, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam cũng đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến người dân sống gần hành lang an toàn lưới điện cao áp, phối hợp với các đơn vị báo chí truyền thông về chủ đề về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tuyên truyền phổ biến các Nghị định, quy định của Chính phủ về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, cảnh báo các hành vi nghiêm cấm như: Không được đứng gần cột điện lúc trời mưa hoặc có dông, sét; không đến gần các thiết bị mang điện; không được mang bất cứ vật gì trèo lên mái nhà, leo lên ban công, ô văng từ nhà này sang nhà khác gần công trình điện, đường dây điện, trạm biến áp; không tự ý trèo lên cột điện để sửa chữa, mắc điện; không được đến gần chỗ dây điện đứt, cột điện bị đổ và tự ý thu dọn khi chưa có ý kiến của người phụ trách điện thông báo đã cắt điện; Không tự ý đổ đất, đào đất trong hành lang lưới điện, kéo cáp viễn thông, cáp truyền hình, treo banner… trên cột điện.

Không lắp đặt cột ăng ten gần đường dây, trạm biến áp vì cột ăng ten có thể ngả đổ vào đường dây, trạm biến áp gây chạm chập, đứt dây, phóng điện rất nguy hiểm cho tính mạng con người. Nếu thấy có cột điện đổ, dây điện bị đứt rơi xuống đất thì không được đến gần, không được cầm, nắm vào dây điện (phải cách xa ít nhất 10m), ngăn ngừa không cho người khác (kể cả súc vật) đến gần.

Với các giải pháp trên kết hợp với tinh thần trách nhiệm của CBCNV Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam luôn thực hiện tốt công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV an toàn - tin cậy, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.