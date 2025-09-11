Xe vào trường chở rác tông chết 1 học sinh: Mẹ khóc nghẹn trước bàn thờ con trai

(VTC News) -

Ngôi nhà nhỏ ở xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) của mẹ con bé T.M.T- học sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (Đắk Lắk) những ngày qua phủ kín tang thương. Ngồi trước bàn thờ nghi ngút khói hương, chị Nguyễn Thị Bé Thi (SN 1990, mẹ bé T.) ngước ánh mắt thất thần lên di ảnh con trai, nước mắt không ngừng rơi.

Bé T.M.T. là con trai đầu lòng của chị Thi, là niềm hy vọng, chỗ dựa tinh thần của cả gia đình, nhưng đã vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn thương tâm ngay trong sân trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Gia đình thất thần bên bàn thờ con trai.

Chị Thi quê gốc Bến Tre, năm 2002 theo gia đình lên vùng kinh tế mới ở Đắk Lắk. Trên mảnh đất đầy nắng gió, chị lập gia đình rồi sinh 3 con. Năm 2021, sau khi sinh con út, cuộc hôn nhân của chị Thi tan vỡ. Từ đó, một mình chị gánh gồng nuôi 3 con nhỏ.

Không nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì chị làm nấy. Khi thì phụ hồ, lúc bốc vác, có khi nhận dọn dẹp thuê. Tiền công ít ỏi, chị chắt chiu từng đồng để lo cho con có bữa cơm, quyển sách, bộ quần áo đến trường. “Khổ mấy cũng chịu được, miễn con cái được học hành tử tế” – chị tự nhủ.

Trong 3 đứa trẻ, T. là niềm tự hào của cả gia đình. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng T. luôn chủ động phụ giúp mẹ chăm em, san sẻ công việc trong gia đình. Ngày 18/8 vừa qua, T. bắt đầu nhập học. Biết mẹ nghèo khó, T. luôn tiết kiệm, thậm chí vào trường nội trú chỉ xin mẹ 5.000 đồng mỗi ngày, nhưng suốt 2 tuần từ khi nhập học, em chỉ tiêu 1.000 đồng, phần còn lại khi về nhà thì mua quà cho hai em.

“Con bảo tôi: Mẹ ráng chờ, khi nào con học xong, đi làm sẽ phụ mẹ nuôi em. Nhưng chưa kịp làm gì cho mẹ và em, con đã vĩnh viễn bỏ tôi đi…” – chị Thi nghẹn ngào.

Chiếc xe rác tông em T. trong sân trường.

Sáng 6/9, chị Thi nhận tin báo con trai bị ngã, gãy chân. Quãng đường xa hơn trăm cây số, chị tức tốc chạy lên bệnh viện nhưng khi vừa đến nơi, bác sĩ cho hay con đã không qua khỏi. Cú sốc khiến chị ngã quỵ, còn hai em nhỏ chưa hiểu chuyện, ngày nào cũng chờ anh về ăn cơm, ngây ngô đặt phần cơm trước di ảnh.

Ngày 9/9, khi được mời lên trường, chị đau đớn nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của con. Trong đoạn clip, T. ôm chiếc vỏ bình nước 20 lít đi qua căng-tin. Còn thời điểm chiếc xe chở rác va chạm khiến em tử vong thì không có camera ghi lại.

Giọng nghẹn lại, chị Thi nói: “Con tôi chết tức tưởi, một mình nơi trường lớp xa nhà, không kịp nhìn mặt mẹ và các em lần cuối. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để con tôi ra đi không oan uổng”.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ việc một học sinh lớp 6 tử vong do va chạm với xe thu gom rác ngay trong khuôn viên trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 6/9, anh V.A.S. (SN 1984, trú xã Nam Dong, Lâm Đồng) lái ô tô chở rác cùng 2 nhân viên khác vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất) để thu gom rác.

Trong lúc di chuyển, chiếc xe va chạm với em T.M.T. (học sinh lớp 6 của trường) khiến T. bị thương rất nặng. Các thầy cô và học sinh nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng T. không qua khỏi.