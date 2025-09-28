Xe buýt 2 tầng đỏ rực 'chở' 150 năm di sản SABECO đến Vĩnh Long

(VTC News) -

Lần đầu tiên xuất hiện tại Vĩnh Long, chiếc xe buýt 2 tầng đã mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm ngắm thành phố từ tầng cao đầy mới mẻ, đồng thời khám phá hành trình 150 năm di sản cùng những cam kết xanh, gắn kết cộng đồng của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Lần đầu được ngắm quê hương từ tầng cao

Chiếc xe buýt đỏ rực khởi hành từ công viên trung tâm, đưa mọi người đi qua những địa danh nổi tiếng, men theo dòng sông Cổ Chiên hiền hòa rồi trở về trung tâm thành phố. Trên tầng cao, nhiều người dân thích thú giơ điện thoại chụp lại những góc phố quen thuộc mà nay hiện ra thật khác lạ.

“Lần đầu tiên tôi được ngồi trên xe buýt 2 tầng ngay tại quê mình. Ngắm sông, ngắm phố từ trên cao, tôi thấy Vĩnh Long của mình sao mà đẹp quá. Càng tự hào hơn khi biết thương hiệu bia Việt đã đồng hành 150 năm cùng đất nước, gắn bó với bao thế hệ”, chị Nguyễn Thị Hòa (tiểu thương chợ Vĩnh Long) chia sẻ.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên chuyến xe

Trong chuyến xe ấy, anh Phạm Văn Minh – một du khách đến từ TP.HCM - tình cờ làm quen với nhóm sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Những câu chuyện về món ăn dân dã, về lễ hội Ok Om Bok hay giai điệu dân ca Nam Bộ được các bạn sinh viên kể lại khiến anh Minh thích thú.

“Chưa bao giờ tôi được nghe đờn ca tài tử ngay trong chuyến tham quan thành phố. Và thật đặc biệt khi hành trình này còn kể câu chuyện 150 năm của một thương hiệu Việt. Nó khiến tôi nghĩ nhiều hơn về sự bền bỉ của một nhãn hiệu gắn liền với đời sống người dân”, anh Minh bày tỏ.

Di sản trên bánh xe và thông điệp xanh

Ngoài city tour, tại quảng trường, mô hình xe buýt di sản được thiết kế thành ba không gian: “Di Sản Vươn Cao”, “Tinh Hoa Nghệ Nhân Nấu Bia”, và “Di Sản Gìn Giữ và Trách Nhiệm”. Người dân có thể tìm hiểu hành trình 150 năm của SABECO, khám phá nghệ thuật nấu bia cũng như các hoạt động vì cộng đồng và môi trường.

Bác Nguyễn Văn Thạnh, một người dân địa phương, nói: “Tôi nhớ hồi còn trẻ, nhà có tiệc hay Tết đều có bia Sài Gòn. Giờ đi xe buýt di sản, nhìn lại hành trình 150 năm thấy thương hiệu này không chỉ bán bia, mà còn giữ ký ức của nhiều thế hệ người Việt”.

Không chỉ vậy, khu vực trưng bày về hành trình 150 năm hình thành và phát triển thương hiệu bia Saigon cũng trở thành điểm dừng chân đặc biệt của giới trẻ. Trước những bức ảnh tư liệu, các cột mốc lịch sử được trình bày sinh động, nhiều bạn trẻ vừa chăm chú đọc, vừa chỉ cho nhau những chi tiết thú vị.

Nhóm sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây sau khi tham quan đã hào hứng quay lại một clip ngắn để đăng TikTok. “Em bất ngờ khi biết thương hiệu bia Saigon đã trải qua 150 năm, từ một xưởng nước đá nhỏ giữa lòng Sài Gòn đến thương hiệu quốc gia. Câu chuyện này không chỉ là về bia, mà còn là sự kiên trì và tinh thần vươn lên cùng đất nước”, bạn Trần Minh Khoa chia sẻ.

Ở một góc khác, vài bạn trẻ đứng tạo dáng selfie trước tấm bảng mốc thời gian ghi lại những chặng đường phát triển của thương hiệu. Có bạn thì tranh thủ ghi chú lại thông tin để kể cho bạn bè. Họ nói vui rằng “đi city tour mà còn học được lịch sử thương hiệu Việt, vậy mới đáng nhớ”.

Trong ánh mắt tò mò và nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ, câu chuyện 150 năm di sản không còn khô khan, mà trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm niềm tự hào về một thương hiệu Việt đã cùng đồng hành qua nhiều thế hệ.

Cam kết ESG – tạo giá trị bền vững cho cộng đồng

Sự kiện tại Vĩnh Long cũng là dịp SABECO khẳng định những nỗ lực phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG). Doanh nghiệp đã và đang thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn với 100% bao bì chính và phụ có thể tái sử dụng, triển khai năng lượng tái tạo tại 64% nhà máy, cắt giảm hàng nghìn tấn khí thải CO2e mỗi năm, cũng như tái chế 100% bã hèm bia thành thức ăn chăn nuôi và bùn thải thành phân bón hữu cơ

Song song đó, các chương trình cộng đồng như “63 Gắn Kết – 1 Tết Sum Vầy”, “Thắp sáng đường quê & đường biên”, hay “Nâng bước thể thao” đã và đang mang lại giá trị thiết thực cho hàng chục nghìn người dân khắp cả nước. Những nỗ lực ấy cho thấy thành công của SABECO luôn gắn liền với sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng địa phương.

Gắn kết và sẻ chia

Với người dân Vĩnh Long, SABECO không còn xa lạ. Ngoài những sản phẩm quen thuộc, doanh nghiệp còn hiện diện trong nhiều công trình cộng đồng. Sự kiện lần này, với những chuyến xe buýt chở đầy tiếng cười, đã trở thành sợi dây kết nối giữa người dân, du khách và một thương hiệu đã đồng hành cùng người Việt suốt 150 năm qua.

“Chúng tôi tin rằng mỗi chuyến xe, mỗi nụ cười và cuộc trò chuyện trên hành trình đều góp phần gắn kết cộng đồng, cùng nhau viết tiếp câu chuyện di sản Việt Nam”, đại diện SABECO chia sẻ.

Sau Vĩnh Long, “Hành Trình Di Sản” sẽ tiếp tục đến Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và khép lại tại Hà Nội vào tháng 11/2025.