Xấu hổ vì chồng luôn khoe hạnh phúc giả tạo trên mạng xã hội

Chồng tôi hơn 40 tuổi, có vị trí kha khá trong công việc, được không ít người xung quanh đánh giá là thành đạt. Điều đó khiến anh vui và muốn thể hiện nhiều hơn để được nhận về nhiều lời ngợi khen, ngưỡng mộ. Anh rất thích chia sẻ cuộc sống và những điều tốt đẹp của mình lên mạng.

Hễ có thời gian là anh lại mở điện thoại, lướt Facebook; đi đâu hay làm gì cũng đều phải đăng ảnh lên Facebook và để ở chế độ công khai, sau đó luôn ở trạng thái chờ đợi từng lượt “like”, “share” như sự chứng thực giá trị bản thân. Lúc đầu tôi nghĩ đó cũng là thú vui vô thưởng vô phạt, nhưng lâu ngày, khi anh ngày càng có xu hướng vừa khoe thành công sự nghiệp vừa có gia đình hạnh phúc, tôi lại thấy chạnh lòng rồi khó chịu vì cảnh hạnh phúc anh đăng tải không hề giống với thực tế gia đình.

Bữa cơm nhà không ấm nóng và vui vẻ như anh chia sẻ trên Facebook. Mỗi lần tôi bày biện món nào đó lên bàn, anh liền cầm điện thoại chụp hình từ đủ các góc, từ xa đến gần. Chụp xong cũng chưa được ăn, vì còn chờ anh sửa sang chọn lựa và nghĩ caption để đăng lên Facebook. Nhiều khi vì chờ quá lâu mà đồ ăn lạnh ngắt, chưa kể bữa ăn cũng chẳng rôm rả gì bởi thay vì giao tiếp với vợ con, anh cứ cầm điện thoại kiểm tra xem có ai bình luận hay chưa.

Ăn nhà hàng, nếu đi cùng bạn bè thì tôi sẽ được thưởng thức những món ăn nóng sốt khi cảm hứng ăn uống dâng trào, vì món nào ra là "xử" luôn món đó. Nhưng nếu mẹ con tôi đi cùng chồng, chúng tôi phải chờ 30 - 40 phút cho đến khi các món được bưng ra đầy đủ, bày thành một mâm để anh chụp cho hoành tráng các góc độ, sau đó thì cả nhà ngồi tạo dáng cho nhân viên chụp ảnh, sau đó mới được đụng đũa.

Có khi nhân viên nhà hàng chụp xong, chồng xem ảnh thấy vợ và con vì đói hoặc chờ lâu mà mặt kém tươi, anh liền bắt chụp lại để ai cũng phải cười. Bây giờ thì không chỉ tôi mà cả con cũng không hứng thú khi bố rủ đi nhà hàng ăn sang chảnh.

Điều tôi thấy áp lực hơn cả là chồng tôi thường xuyên đăng những bức ảnh gia đình kèm theo những dòng trạng thái đầy mùi mẫn về một cuộc sống hạnh phúc viên mãn lên mạng xã hội. Những bức ảnh hai vợ chồng cười tươi cùng nhau hay gia đình quây quần bên mâm cơm thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân Facebook của anh, nhận được nhiều lời khen ngợi, ngưỡng mộ từ bạn bè và người quen.

Xấu hổ vì chồng luôn khoe ảnh 'sống ảo' hạnh phúc giả lên mạng xã hội. (Ảnh minh họa AI)

Tôi vẫn ám ảnh chuyến du lịch hai ngày một đêm cùng chồng ở du thuyền Hạ Long hè năm ngoái. Tôi cứ nghĩ du lịch tự túc như vậy là được nghỉ dưỡng thảnh thơi, tha hồ ăn ngủ thoải mái theo ý mình, nhưng không. Chồng tôi bắt dậy từ 5h, bắt trang điểm, ăn mặc đẹp để cùng lên nóc du thuyền chụp ảnh đón bình minh. Anh đã chuẩn bị sẵn chân máy để tự bấm. Chúng tôi diễn miệt mài cả tiếng đồng hồ, sau đó chồng tôi đăng lên mạng và sung sướng nhận về những bình luận kiểu "ngưỡng mộ tình yêu và hạnh phúc của anh chị"; "lãng mạn quá, hạnh phúc như vợ chồng son"; "anh lãng mạn và tâm lý quá, như chồng tôi vợ bắt chụp ảnh thì mặt như mất sổ gạo"...

Càng xem những bình luận ghen tỵ hạnh phúc gia đình mình, tôi càng buồn, vì sự thật phía sau những bức ảnh ấy hoàn toàn khác. Tôi không thấy hạnh phúc vì chồng rất ghen tuông và kiểm soát. Chỉ cần thấy vợ nói chuyện hay đi cùng đồng nghiệp nam là anh lập tức tra hỏi, giận dữ, hay nói những lời lẽ nặng nề kiểu buộc tội.

Thậm chí, có lần anh đọc được tin nhắn của tôi với tài xế công nghệ mà cũng lồng lộn lên tra hỏi. Lúc đó, tôi đang đi từ thang máy xuống nên tạm thời bị mất mạng, tôi nhắn SMS cho tài xế: "Đợi em chút, em đang xuống". Khi đọc được tin nhắn này, chồng vặn hỏi tôi hẹn hò ai, đợi chờ nhau với ai vào buổi trưa, không chịu tin lời vợ giải thích.

Chồng không chỉ kiểm soát tôi vì ghen tuông vô cớ mà trong các khía cạnh khác của cuộc sống gia đình cũng vậy, tất cả phải theo ý anh, cái gì anh thấy đúng thì mới là đúng, làm khác đi sẽ bị nói, bị giáo huấn, rất mệt mỏi. Tôi mà chưa nhận sai hoặc thay đổi theo ý anh thì nhà cửa chưa được yên, vì thế tôi cảm thấy ngột ngạt và dần dần xa cách với chồng.

Bức bối vì sự khác biệt giữa cảm nhận thật của mình và cảnh hạnh phúc ảo chồng đăng lên mạng, tôi từng từng đề nghị anh đừng đăng những hình ảnh ảo đó nữa, nhưng đáp lại là cái trừng mắt của chồng cùng lời nhắc rằng tài khoản mạng xã hội là của cá nhân anh, tôi không có quyền can thiệp.

Tôi ghét những status của chồng, thấy áp lực và xấu hổ khi những bức ảnh "gia đình hạnh phúc" được anh đăng lên mạng cùng những bình luận hùa theo sau đó. Những lời khen, lời chúc hạnh phúc từ mọi người như vô tình nhắc nhở tôi về sự không hài lòng của cuộc sống hiện tại. Liệu có phải tôi phản ứng thái quá không?

