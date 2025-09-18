'Xanh' để khoẻ - thế hệ trẻ ngày càng đề cao những giá trị từ thiên nhiên

(VTC News) -

Khác với những thế hệ đi trước, thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng ưu tiên các giá trị từ thiên nhiên do sự gia tăng nhận thức về sức khỏe, môi trường và tính bền vững. Họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, không hóa chất gây hại, chuộng những không gian nhiều cây xanh, môi trường sống trong lành,...

Nói khác hơn, nếu như trước đây thiên nhiên chỉ như “phông nền” cho cuộc sống thì với giới trẻ hiện tại, thiên nhiên đã trở thành một trong những “nhân vật chính” hiện diện trong vô số hoạt động thường nhật, từ ăn - ở cho đến vui chơi, giải trí.

TH true TEA - Trà trái cây tự nhiên “3 không” khiến người trẻ nào cũng muốn nói “có”!

Với mong muốn mang đến cho người dùng đa dạng thức uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe, vừa qua, Tập đoàn TH đã tiếp tục ra mắt bộ đôi Trà Ổi Tự Nhiên và Trà Tắc Tự Nhiên TH true TEA mới với hương vị đậm đà, thơm ngon và thanh mát đầy khác biệt. Vẫn giữ vững tiêu chí thành phần “hoàn toàn từ thiên nhiên” làm nên tên tuổi thương hiệu, sản phẩm nhanh chóng trở thành lựa chọn chân ái của những người tiêu dùng trẻ.

Trà trái cây tự nhiên TH true TEA được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín nhập khẩu từ Đức cùng công nghệ chế biến - chiết rót vô trùng, giúp lưu giữ trọn hương vị đậm đà của trà đặc sản cùng hương vị tươi mát từ trái cây vào từng chai trà. Sản phẩm còn được thiết kế “chuẩn gu” giới trẻ với bao bì trẻ trung, bắt mắt cùng dung tích 350ml tiện lợi, dễ dàng mang theo để giải khát mọi lúc, mọi nơi.

