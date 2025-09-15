Xác minh TikToker đăng clip 'nói xấu' con gái Huế

(VTC News) -

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế xác nhận, đang xác minh xử lý một TikToker đăng tải clip có nội dung "nói xấu" phụ nữ Huế.

Trước đó, kênh TikTok tên T.T.Đ. có hơn 80.000 lượt theo dõi, 1,2 triệu lượt xem đăng clip quay trên cầu Trường Tiền (TP Huế).

Trong clip, người này vừa đi vừa "khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế và Quảng Trị" vì "dữ dằn, không hiền hậu". Ngoài ra, đoạn clip còn chứa nhiều lời lẽ phản cảm.

Clip ghi cảnh người đàn ông đi bộ trên cầu Trường Tiền (TP Huế) nói xấu con gái Huế, Quảng Trị đăng trên mạng xã hội TikTok khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng TikToker có hành vi phân biệt, xúc phạm phụ nữ, đồng thời nhận định việc đăng nội dung này nhằm mục đích câu view, câu like.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, qua xác minh ban đầu, TikToker trên trú tại TP HCM. Do đó, Sở có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM để phối hợp xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế trước đó cũng lập biên bản xử lý vi phạm đối với Bùi Văn Hòa (SN 1999, trú tại phường Hương An, TP Huế - một TikToker khá nổi tiếng trên mạng xã hội) do có hành vi điều khiển ôtô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác khi tham gia giao thông. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Giao thông đường bộ.