Wyndham Sky Lake được vinh danh với 4 giải thưởng tại Haute Grandeur Award

(VTC News) -

Bốn giải thưởng danh giá

Theo Haute Grandeur, các giải thưởng được trao dựa trên đánh giá toàn diện về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và các tiêu chí bền vững trong vận hành.

Best Wellness Resort in Asia: Ghi nhận nỗ lực phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khách lưu trú, từ khu spa trị liệu đặc biệt, tắm onsen, đến các lớp yoga và thiền ngoài trời.

Best Golf Resort in Vietnam: Khẳng định chất lượng sân golf chuẩn quốc tế hàng đầu, với hai sân 18 hố do IMG thiết kế, được bao quanh bởi hồ nước và hàng cọ xanh.

Best Luxury Resort in Vietnam: Tôn vinh tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao, kiến trúc tinh tế và trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Best Villa Resort in Vietnam: Ghi nhận hệ thống biệt thự sang trọng, kiến trúc Địa Trung Hải ấn tượng, hồ bơi riêng và tầm nhìn hướng hồ hoặc đồi cỏ của sân golf

Ông Jang Min Suk, Tổng Giám đốc Wyndham Sky Lake Golf & Resort, chia sẻ: “Sự công nhận quốc tế này một lần nữa khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến sự xuất sắc trong dịch vụ. Đây là kết quả của tinh thần làm việc hăng say, lòng nhiệt huyết và sự tận tâm của toàn bộ đội ngũ trong việc tạo nên những trải nghiệm khó quên cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ để Wyndham Sky Lake luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong tương lai.”

Không gian Địa Trung Hải kiểu Mỹ thời thượng

Nằm cách trung tâm Hà Nội chưa đầy một giờ di chuyển, Wyndham Sky Lake hiện lên như một “Malibu thu nhỏ”, nơi sắc xanh của hồ nước và thảm cỏ mướt mát ôm trọn những mái ngói đỏ cam rực rỡ trong nắng vàng. Phong cách kiến trúc địa trung hải kiểu Mỹ kết hợp cảnh quan khoáng đạt tạo nên không gian vừa sang trọng vừa phóng khoáng, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng trọn vẹn cho mọi giác quan.

Điểm khác biệt của khu nghỉ dưỡng Wyndham Skylake Resort & Villas nằm ở các chỗ đậu xe thoải mái ngay cửa mỗi cụm villa gồm 3-4 phòng. Đây là thiết kế lý tưởng dành cho các gia đình, khách hàng có đam mê lái xe khám phá và tận hưởng kỳ nghỉ tiện nghi như ở nhà.

Các phòng Junior Suite với diện tích rộng rãi và thiết kế đương đại thanh lịch, sở hữu ban công riêng nhìn ra sân golf xanh mướt hoặc hồ Vân Sơn thơ mộng, hứa hẹn một kỳ nghỉ sang trọng và riêng tư.

Đặc biệt, 13 căn biệt thự độc đáo với bể bơi riêng, khu BBQ ngoài trời và không gian sinh hoạt chung rộng rãi chính là nơi lý tưởng để gắn kết tình thân, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong một không gian tiện nghi như ở nhà.

Không chỉ là nơi lưu trú, Wyndham Sky Lake còn là điểm đến của những trải nghiệm thể thao và giải trí đẳng cấp: Hai sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế do IMG thiết kế, cùng hai sân pickleball hiện đại – môn thể thao đang thịnh hành toàn cầu – mang đến những khoảnh khắc vận động đầy hứng khởi.

Cảnh quan thiên nhiên cùng kiến trúc độc đáo tựa bức tranh châu Âu thu nhỏ còn khiến Sky Lake trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các lễ cưới intimate. Không gian ngoài trời hướng hồ hoặc trên bãi cỏ xanh được trang trí tinh tế, kết hợp dịch vụ tổ chức trọn gói và đội ngũ chuyên nghiệp, tạo nên một ngày trọng đại ấm cúng, giàu cảm xúc và đáng nhớ.

Vinh dự nhận 4 giải từ Haute Grandeur Global Excellence Awards 2025, Wyndham Sky Lake không chỉ khẳng định chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần đưa hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam vươn tầm quốc tế. Khu nghỉ dưỡng đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ và mở rộng các hoạt động kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thể thao, chăm sóc sức khỏe và sự kiện.