Website xem phim không bản quyền lớn nhất Việt Nam xuất hiện trở lại

(VTC News) -

Trước đó, vào sáng 5/2 (tức 18 tháng Chạp), quản trị viên của hệ thống này đã đồng loạt đăng tải thông báo đóng cửa trên cả trang web lẫn các ứng dụng di động.

Thông báo ngừng hoạt động được đội ngũ quản trị hệ thống đăng tải trên trang chủ và các nền tảng mạng xã hội vào đầu tháng 2/2026.

Lý do được đưa ra là đội ngũ vận hành nhận thức được việc tồn tại của nền tảng đã gây ảnh hưởng đến các dịch vụ nội dung có bản quyền. Động thái này diễn ra cùng thời điểm với việc hàng loạt website truyền hình trực tiếp bóng đá trái phép bị các nhà mạng ngăn chặn truy cập diện rộng.

Tuy nhiên, sát thời điểm Tết Nguyên đán, người dùng mạng tại Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của một số tên miền mới có giao diện và tính năng tương đồng với hệ thống đã công bố giải thể. Các thông tin về phim từ các nền tảng trả phí quốc tế và tính năng xem video chất lượng cao vẫn được duy trì trên website này.

Trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất là một phiên bản sao chép từ hệ thống cũ thay vì do đội ngũ quản trị cũ tái vận hành.

Mặc dù vậy, qua ghi nhận thực tế, nền tảng mới này vẫn sở hữu giao diện người dùng và các tính năng hỗ trợ xem video hoàn toàn trùng khớp với phiên bản tiền nhiệm. Việc duy trì trải nghiệm quen thuộc giúp trang web này nhanh chóng lôi kéo lại lượng người xem lớn ngay trong kỳ nghỉ lễ.

Giao diện trang web mới tái xuất hiện với đầy đủ các danh mục nội dung và tính năng tương đồng hoàn toàn với phiên bản đã công bố đóng cửa trước đó.

Thực tế, đây là phương thức hoạt động quen thuộc của các trang web vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Khi gặp áp lực về pháp lý hoặc bị nhà mạng ngăn chặn, các đối tượng vận hành thường công bố ngừng hoạt động để né tránh, sau đó thiết lập tên miền mới để tiếp tục duy trì lưu lượng truy cập và doanh thu quảng cáo.

Theo dữ liệu từ các đơn vị theo dõi lưu lượng truy cập, trước khi đóng cửa tạm thời, nền tảng Rổ phim từng thu hút hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng. Việc tái xuất hiện dưới các hình thức khác nhau cho thấy sự phức tạp trong công tác quản lý và xử lý dứt điểm các nền tảng nội dung số vi phạm pháp luật.

Để ngăn chặn tình trạng này, yếu tố quyết định chủ yếu nằm ở ý thức của người sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Việc không truy cập vào các nền tảng xem phim vi phạm bản quyền cũng như từ chối các dịch vụ có chứa quảng cáo vi phạm pháp luật là cách hiệu quả nhất để bảo vệ quyền lợi cá nhân và tôn trọng thành quả của những nhà sáng tạo nội dung chính thống.

Việc cổ xúy hoặc tiếp tay cho các hoạt động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp điện ảnh mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin trên môi trường mạng.