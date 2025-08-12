'Vua nhạc đỏ' đi hát không cần cát-xê, U70 sở hữu 2 khu du lịch sinh thái

(VTC News) -

NSƯT Cao Minh sinh năm 1961 ở Long An. Ông được biết đến với danh xưng “vua nhạc đỏ” của miền Nam vì có hơn thập niên chuyên hát dòng nhạc cách mạng, dân ca. Niềm đam mê với dòng nhạc cách mạng của NSƯT Cao Minh được khẳng định qua những giải thưởng mà ông nhận được.

NSƯT Cao Minh được mệnh danh là “ông hoàng nhạc đỏ” miền Nam.

Năm 1978, ông đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Năm 1988, NSƯT Cao Minh đoạt giải nhất Concour quốc gia lần thứ nhất dòng nhạc thính phòng và đoạt giải "Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ", đồng thời đoạt luôn giải "Người hát dân ca hay nhất" khi đang là sinh viên khoa Thanh nhạc thuộc Nhạc viện TP.HCM.

NSƯT Cao Minh cũng là người làm nghệ thuật vì đam mê. Ông nhiều lần đi hát không cần cát-xê bởi quan niệm “âm nhạc là đạo của mình, hát đúng nơi đúng chỗ, không vì tiền bạc”.

Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Cao Minh trải qua nhiều đoàn hát. Từ đoàn Văn công tỉnh Tây Ninh đến đoàn Bông Sen rồi đoàn Ca múa nhạc Âu Cơ trước khi trở thành ca sĩ tự do.

Những ca khúc gắn liền với cái tên Cao Minh của ông có thể kể tới Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bến xuân, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu, Dấu chân phía trước, Tiểu đoàn 307…

Không chỉ ca hát, NSƯT Cao Minh còn đóng phim Con khỉ mồ côi và Ngọn nến hoàng cung. Gần nhất, ông để lại ấn tượng khi tham gia phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Nam nghệ sĩ gây ấn tượng trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Nghệ sĩ Cao Minh còn là doanh nhân thành đạt với khối tài sản đồ sộ. Hiện tại, ông sở hữu hai khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai, trong đó một khu rộng tới 20ha.

Dù thành công về mặt tài chính, NSƯT Cao Minh vẫn duy trì một lối sống giản dị và tự nhận mình là “người nông dân đi hát”.

Từng chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, nam nghệ sĩ nói nếu xây nhà hát để thỏa đam mê âm nhạc, thì xây khu du lịch sinh thái là để rèn luyện sức khỏe, sự minh mẫn, thoải mái để bảo vệ giọng hát.

Nam NSƯT đang muốn biến khu du lịch sinh thái của mình thành khu vườn âm nhạc để mời bạn bè đến làm các chương trình âm nhạc chất lượng và đẳng cấp.

“Nhiều người nghĩ tôi tự kiêu và bảo thủ, nhưng tính cách ngông này đã có ở Cao Minh từ rất lâu rồi. Tôi không dùng âm nhạc để làm cho mình nổi tiếng, mà chỉ muốn nghệ thuật được phát triển đúng nghĩa”, ông tâm sự.

Ở độ tuổi mà nhiều người muốn nghỉ ngơi, NSƯT Cao Minh vẫn miệt mài lao động. Mỗi ngày của ông bắt đầu từ 5 giờ sáng. Ngoài ca hát và việc phát triển khu du lịch sinh thái, ông còn đam mê với máy bay và hiện đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bay TP.HCM.

NSƯT Cao Minh vẫn giản dị dù sở hữu tài sản lớn.

Nghệ sĩ Cao Minh kết hôn với bà xã là NSƯT Tôn Nữ Nguyệt Minh, nguyên Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Ngay từ những ngày đầu khi cả hai nên duyên vợ chồng, bà luôn ủng hộ ông theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình cho sự nghiệp và luôn là hậu phương vững chắc cho ông.

NSƯT Cao Minh hiện dành phần lớn thời gian sống ở Đồng Nai để tập trung vào công việc kinh doanh, trong khi vợ ông ở TP.HCM. Tuy vậy, gia đình ông luôn hạnh phúc và gắn bó. Vợ ông hiện về hưu nhưng vẫn dành nhiều thời gian để viết sách.

Con gái của nam nghệ sĩ cũng theo đuổi đam mê âm nhạc, học piano tại Pháp. Cao Minh tiết lộ con gái dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Việt Nam mở trường dạy học cùng mẹ.