Vụ xe khách rượt đuổi xe tải ở Đồng Tháp: Bắt thêm tài xế xe tải

(VTC News) -

Ngày 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, liên quan đến vụ xe khách và xe tải sau lạng lách, rượt đuổi trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến hành khách hoảng loạn, đơn vị này đã khởi tố bị can và bắt giam tài xế xe tải Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng hành vi trên, ngày 10/1 cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam tài xế xe khách - Nguyễn Đức Tín (SN 1981, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp).

Bị can Lương Văn Quốc tại cơ quan công an. (Ảnh Trọng Tín)

Theo cơ quan công an, ngày 7/1/2026, tài xế Lương Văn Quốc lái xe tải trên đường cao tốc hướng TP.HCM về Trung Lương bị xe khách do tài xế Nguyễn Đức Tín chuyển làn bất ngờ ngay trước đầu xe.

Quốc tiếp tục lái xe đến khi sắp ra khỏi cao tốc thì phát hiện xe khách trước đó nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách.

Sau đó Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.

Tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín lái xe với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc.

Tài xế Nguyễn Đức Tín tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Cơ quan công an xác định, tài xế Tín đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe khách làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông khác.