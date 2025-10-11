Vụ ô tô con chở 4 người va chạm xe đầu kéo ở Quảng Trị: Thêm nạn nhân tử vong

(VTC News) -

Sáng 11/10, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết, anh Vũ H. (34 tuổi, trú TP Hà Nội - người điều khiển ô tô con biển kiểm soát 30M-051xx) trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cồn Tiên - đã tử vong sau nhiều ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 6/10, anh Vũ H. điều khiển ô tô con biển số 30M-051.xx chở theo 3 người gồm chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1978); chị Lê Thị H. (SN 1987) và anh Dương Đức Th. (SN 1986) cùng trú TP Hà Nội di chuyển từ nghĩa trang Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh.

Chiếc ô tô con chở 4 người bị vò nát sau cú va chạm với xe đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Khi đến Km1062+910 đoạn qua thôn Trường Hải (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 73F-002.xx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 73RM-002.xx do Hồ Văn Dũng (1996, trú Thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) chạy theo hướng Bắc - Nam.

Sau va chạm, chiếc ô tô biển số 30M-051.xx bị biến dạng, hư hỏng nặng; đồng thời làm chị Nguyễn Thị Thu H. chết tại chỗ; 3 người cùng ngồi trên xe bị thương nặng, riêng anh Vũ H. tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, ngày 08/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Viện KSND khu vực 8 (Quảng Trị) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dũng (tài xế xe đầu kéo) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tuyên đọc quyết định khởi tố với tài xế Hồ Văn Dũng. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Cơ quan CSĐT xác định, hành vi của Hồ Văn Dũng là điều khiển phương tiện tham gia giao thông không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức đường bộ, gây tai nạn giao thông, phạm vào điểm b, điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.