VPBank - xứng tầm là 'con tướng mạnh' 2 lần đồng hành cùng huyền thoại G-DRAGON

(VTC News) -

Điều này không chỉ thể hiện đẳng cấp của “nhà tài phiệt”, mà còn chứng minh cho chiêu bài thông minh và cả độ uy tín của VPBank.

Nước cờ “tất tay - tất thắng”

Đầu tiên là VPBank K-Star Spark 2025 - nơi G-DRAGON là một trong những nghệ sĩ biểu diễn với vai trò vedette. Tiếp đến là đêm diễn riêng của “anh Long” trong khuôn khổ G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Chi phí để được đồng hành cùng ông hoàng K-Pop chắc chắn không nhỏ, nhất là khi “Idol của mọi Idol” này luôn nổi tiếng trong giới có những yêu cầu cực cao về thương hiệu, ê-kíp thực hiện, công tác đón tiếp, tổ chức...

Hai sự kiện VPBank tài trợ lại chỉ cách nhau khoảng 3 tháng. Điều này không đơn thuần là một pha tất tay mà là minh chứng cho tiềm lực tài chính mạnh mẽ, thịnh vượng của thương hiệu và độ uy tín để nghệ sĩ quốc tế hàng đầu hợp tác.

VPBank lần thứ 2 đồng hành cùng G-DRAGON, là thương hiệu nội địa duy nhất trở thành nhà tài trợ danh xưng trong chuỗi G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch].

Ngay từ khoảnh khắc G-DRAGON chốt deal cùng VPBank, thì thương hiệu đã nắm phần thắng trong tay. Trưởng nhóm BIGBANG là thần tượng Gen 2 K-pop hiếm hoi vẫn giữ được sức hút đỉnh cao về giá trị truyền thông và thương mại dù im ắng suốt nhiều năm, sở hữu lượng lớn người hâm mộ Gen Y, Gen Z (thậm chí là Gen Alpha) có khả năng chi mạnh cho các hoạt động để ủng hộ thần tượng.

Việc VPBank trở thành nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor) cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank khẳng định tầm nhìn và sự thấu hiểu khách hàng mục tiêu của thương hiệu, một lần nữa lại khiến cộng đồng fan xôn xao.

Hai lần đồng hành liên tiếp còn giúp VPBank định vị danh tiếng xứng tầm với huyền thoại K-pop, sánh ngang với các gã khổng lồ quốc tế. Nếu như toàn bộ các buổi diễn world tour ở các quốc gia trước đó, nhà tài trợ danh xưng đều là các tập đoàn toàn cầu hùng mạnh như HSBC (Hong Kong) hay UOB (Jakarta)… thì việc một ngân hàng thương mại nội địa như VPBank trở thành nhà tài trợ danh xưng duy nhất trong chuỗi world tour là điều chưa từng có tiền lệ, cho thấy vị thế đáng kinh ngạc của thương hiệu.

Fan hâm mộ chuẩn bị thẻ VPBank MasterCard cho trận chiến giành vé VPBank pre-sale của world tour tại Việt Nam.

Lần đầu tiên với VPBank K-Star Spark 2025 - một đại nhạc hội với nhiều nghệ sĩ (bao gồm G-DRAGON) có thể coi là một cú ăn may với VPBank. Nhưng đến lần thứ hai thì rõ ràng câu chuyện đã không còn là trò may rủi, nhất là với vị thế world tour của một ngôi sao top server toàn cầu như G-DRAGON.

Trong lần đến Việt Nam hồi tháng 6, bất cứ ai cũng có thể thấy sức ảnh hưởng của G-DRAGON mạnh mẽ cỡ nào về mọi mặt, từ tương tác bùng nổ trên mạng xã hội khi thông tin mới chỉ là chiếc poster trên fanpage VPBank, cho đến sức chi của fan và biển lightstick hoa cúc bảy màu rực rỡ tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Không khó để các ông lớn tại Việt Nam nhìn thấy những cái lợi từ việc đồng hành cùng ông hoàng K-pop.

Vì thế, chắc chắn đã có nhiều “nhà đầu tư” muốn chi tới cùng để giành được suất tài trợ cho concert riêng của “anh Long”. Và một lần nữa VPBank lại là thương hiệu chốt deal cuối cùng, một minh chứng cho thấy đây là “thương hiệu hàng thật, giá thật” - mạnh tài chính nhưng hơn cả là đủ tin cậy và chuyên nghiệp đến mức “ông hoàng” cũng muốn tái hợp.

Kẻ mạnh ít nói nhưng uy tín, hiểu lòng người

Tin đồn G-DRAGON về Việt Nam đã xuất hiện từ năm trước, với thông tin anh sẽ có mặt trong một đại nhạc hội (mà sau đó chính là VPBank K-Star Spark 2025) và concert riêng. Tuy nhiên, trước khi có thông báo chính thức, VPBank vẫn luôn im ắng như thể chẳng liên quan, thậm chí giữa những ma trận tin đồn nhốn nhao trên mạng xã hội cũng hiếm có ai nhắc đến thương hiệu này.

Và rồi, “Bang bang bang”, khi tin chốt đơn được công bố, VPBank xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của công chúng đúng chuẩn trùm cuối. Sự im lặng đến phút cuối mới xuất hiện thật huy hoàng đó còn giúp VPBank né sạch khỏi những drama không hay ho trước ngày công bố. Có lẽ chính độ uy tín và khả năng bảo mật tuyệt đối từ lần hợp tác trước đã trở thành tiền đề giúp “con tướng” này đàm phán lần 2 thành công.

Và hiện tại, VPBank đã chứng minh sự tin tưởng của phía G-DRAGON không đặt sai chỗ khi những chiếc vé VPBank Presale của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã chính thức sold out nhanh chóng, tạo làn sóng fomo realtime trong cộng đồng.

Số người xếp hàng mua vé presale cỡ này.

Trong cách công bố và quảng bá của mình, VPBank cũng thể hiện thái độ âm thầm nhưng chỉn chu, nhất quán và tôn trọng đối tác. Còn nhớ chiếc poster được tung ra lúc nửa đêm với hình bông hoa cúc khuyết cánh được kết từ đá quý đã tạo nên cơn địa chấn trên cõi mạng. Hàng loạt các fanpage, nhãn hàng thay logo “ăn theo” chiếc poster từ VPBank, tạo nên trào lưu mới đến truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin rầm rộ.

Trong lần chào đón “anh Long” trở lại, VPBank cũng đã chuẩn bị sẵn hai bức tượng phi hành gia khổng lồ -“linh vật” quen thuộc gắn liền với G-DRAGON khi ra mắt dòng sản phẩm nước uống “PEACEMINUSONE Red Highball” sản phẩm hợp tác giữa PEACEMINUSONE (thương hiệu thời trang của GD), Galaxy Corporation (công ty quản lý GD) và công ty đồ uống Brewguru (Buruguru).

Nỗ lực của VPBank là xứng đáng khi các hoạt động này góp phần nâng cao sự gắn kết của thương hiệu với nghệ sĩ và người hâm mộ - những khách hàng mục tiêu và tiềm năng của mình.

Tóm lại, câu chuyện của G-DRAGON và 2 lần tài trợ của VPBank “đáng ồn” và là một case-study thú vị trong cách làm thương hiệu. Đó là sự hiện diện khẳng định năng lực tài chính và bản lĩnh của thương hiệu, cho thấy tham vọng vươn ra quốc tế và khả năng biến tham vọng ấy trở thành hiện thực.

VPBank đang tỏ rõ chiến lược xây dựng hình ảnh hội nhập, trẻ trung, hiện đại thông qua việc bắt mạch xu hướng văn hóa đại chúng để chạm tới trái tim khách hàng mục tiêu. Trong cuộc chơi của mình, VPBank khẳng định bản thân là một người chơi đẹp: Tuân thủ quy tắc, tôn trọng khách hàng/đối tác, điềm tĩnh, chuyên nghiệp và giữ chữ tín đến cùng.