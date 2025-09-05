VPBank và Tập đoàn Ping An hợp tác xây dựng hệ thống ngân hàng lõi thế hệ mới

(VTC News) -

Ngày 5/9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ký kết hợp tác với OneConnect - công ty công nghệ tài chính thuộc Tập đoàn Ping An, xây dựng hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) thế hệ mới theo hướng Digital Core Banking.

Hệ thống này có khả năng xử lý lên đến 1 tỷ giao dịch/ngày - dẫn đầu tại ngành ngân hàng Việt Nam, mang đến trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng và an toàn cho hàng triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc.

VPBank làm chủ công nghệ lõi, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giao dịch bùng nổ trong tương lai.

Theo thỏa thuận, OneConnect sẽ đồng hành cùng VPBank và GPBank (ngân hàng do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ) triển khai một hệ thống ngân hàng lõi thế hệ mới. Nền tảng này sẽ giúp VPBank và GPBank quản lý hiệu quả các nghiệp vụ chính của ngân hàng: Từ mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay vốn, đến các dịch vụ thanh toán và quản lý thông tin khách hàng.

Điểm nổi bật của hệ thống là tốc độ xử lý vượt trội. Hệ thống có thể đáp ứng lên đến 10.000 giao dịch/giây và 1 tỷ giao dịch/ngày nhanh chóng, ổn định, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không phải lo lắng về rủi ro, mang đến trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và an toàn cho khách hàng.

Năng lực xử lý nổi trội giúp VPBank và GPBank sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giao dịch bùng nổ trong tương lai, khi số lượng khách hàng và quy mô giao dịch trực tuyến của ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Hợp tác với OneConnect cũng giúp VPBank, GPBank rút ngắn thời gian đưa sản phẩm số mới ra thị trường. Từ đó, khách hàng sẽ sớm tiếp cận thêm nhiều dịch vụ hiện đại, như mở tài khoản nhanh trên điện thoại, vay vốn trực tuyến, hay các công cụ quản lý chi tiêu cá nhân. Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng sẽ được hưởng lợi với các giải pháp tài chính thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho biết:

"Việc triển khai hệ thống ngân hàng số thế hệ mới không chỉ giúp VPBank nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ tài chính tại Việt Nam. Làm chủ công nghệ lõi đồng nghĩa với việc VPBank có thể chủ động sáng tạo, xây dựng các dịch vụ ngân hàng đa năng, bền vững và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng”.

VPBank là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam.

Đây cũng là bước ngoặt quan trọng mang tính then chốt trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của VPBank, giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ tài chính tại Việt Nam.

Sự đồng hành triển khai của GPBank còn khẳng định định hướng hợp lực trong toàn hệ sinh thái VPBank, nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô phục vụ khách hàng. Việc làm chủ công nghệ lõi sẽ tạo nền tảng vững chắc để VPBank và GPBank tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững và mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Hợp tác triển khai hệ thống Core Banking thế hệ mới cũng sẽ là bước khởi đầu cho nhiều hoạt động hợp tác chiến lược tiếp theo giữa VPBank và OneConnect trong tương lai.

Ông Dang Yang Chen, Chủ tịch OneConnect chia sẻ:

“Với kinh nghiệm toàn cầu về công nghệ tài chính và năng lực triển khai các hệ thống ngân hàng số quy mô lớn, OneConnect tin tưởng rằng giải pháp mới sẽ giúp VPBank nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng khả năng phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi ngày và tiếp tục khẳng định thương hiệu như một ngân hàng đổi mới sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam”.

Liên tục mở rộng hợp tác với những tên tuổi lớn toàn cầu, VPBank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ tài chính, làm chủ công nghệ lõi, hướng tới mô hình ngân hàng số đa năng và bền vững. Hợp tác quan trọng này một lần nữa đóng góp vào định vị thương hiệu VPBank như một ngân hàng đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường.

Về OneConnect Financial Technology: OneConnect Financial Technology (OCFT) là công ty thành viên của Tập đoàn Ping An, có hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính toàn diện cho lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. OCFT giúp khách hàng chuyển đổi số bằng cách nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm thiểu chi phí và rủi ro thông qua việc tích hợp công nghệ và nghiệp vụ. Hiện OneConnect đã mở rộng hoạt động đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín về đổi mới sáng tạo, như Top 100 Fintech toàn cầu của IDC, giải thưởng Wu Wen Jun về Khoa học và Công nghệ AI, hơn 80 giải thưởng chuyên môn quốc tế, và chứng nhận quốc tế CMMI5 về quy trình phát triển phần mềm. Về VPBank: Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, VPBank đã duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong suốt 32 năm qua. Hiện nay, VPBank nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại dẫn đầu về quy mô tổng tài sản, hiệu quả hoạt động, lợi nhuận, với hiện diện mạnh mẽ trong các phân khúc bán lẻ và SME. Tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về nền tảng vốn, với tổng vốn chủ sở hữu hơn 152.000 tỷ đồng, là nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn và bền vững. Đồng thời, VPBank cũng là ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số nhằm mang lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt nhất và nhanh nhất.