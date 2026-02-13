Vợ tôi thường xuyên phải đi công tác cùng người yêu cũ

(VTC News) -

Tôi viết những dòng này khi đồng hồ đã điểm 2h, nhưng cơn thao thức vẫn chưa chịu buông tha. Vợ tôi đang trong chuyến công tác kéo dài 3 ngày tại một tỉnh miền Trung, và người đi cùng cô ấy không ai khác chính là người yêu cũ, đồng thời là đồng nghiệp ở công ty.

Vợ chồng tôi kết hôn mới 1 năm. Tôi làm trong ngành kỹ thuật, tính tình vốn khô khan nhưng luôn hết lòng vì gia đình. Vợ tôi làm sale, giỏi giang, năng động, rất có trách nhiệm với công việc.

Trước khi lấy tôi, cô ấy từng có mối tình kéo dài 2 năm với anh đồng nghiệp kia. Họ chia tay vì không tìm được tiếng nói chung trong quan điểm sống chứ không phải vì sự phản bội. Hai người yêu nhau cũng kín đáo nên cả công ty không ai biết, chỉ nghĩ họ là đồng nghiệp bình thường.

Chia tay khoảng 2 tháng thì vợ quen tôi nhờ sự giới thiệu của bạn bè. Sau đó 6 tháng, vì quá hợp, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Tôi biết cưới như vậy là gấp gáp, nhưng tin vợ nên không bao giờ gặng hỏi về tình cũ, mà chỉ hỏi để biết mà thôi.

Thế nhưng, khoảng 3 tháng trở lại đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khiến tôi không thể ngồi yên. Công ty của vợ thay đổi bộ máy, cắt giảm nhân sự. Vợ và người yêu cũ vốn ở hai nhóm riêng lại gộp vào chung. Vì ít người, vợ tôi thường xuyên phải làm việc chung với người yêu cũ, thậm chí là đi công tác với nhau.

Buồn lòng vì vợ mới cưới thường xuyên đi công tác với người yêu cũ. (Ảnh minh họa: Dreamtiny)

Những lần gặp hay đi cùng khác trong ngày thì chẳng nói làm gì, đây lại còn có cả những chuyến công tác tỉnh xa, dài ngày. Vợ tôi có chủ động xin sếp hạn chế việc đi như vậy, nhưng công việc cuối năm bận rộn, thêm nữa lại chưa đến đợt tuyển dụng, sếp cũng bảo cô ấy chịu khó đến khi có người phù hợp sẽ không còn phải đi.

Tôi tin vợ, nhưng người yêu cũ kia lợi dụng công việc mà nhắn tin quá nhiều: "Hôm nay em ăn gì chưa?", "Chuyến xe sáng mai anh qua đón em nhé". Dù vợ trả lời rất chừng mực và chỉ xoay quanh công việc, tôi vẫn không khỏi lo lắng.

Cứ mỗi lần vợ soạn vali, lòng tôi lại thắt lại, nghi ngờ vợ ngoại tình. Tôi hình dung ra đủ cảnh tượng. Các dịp vợ đi công tác, tối nào tôi cũng phải gọi Facetime để kiểm tra.

Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc vợ không thể nghe máy. Đợt công tác vừa rồi, tôi gọi điện cho vợ vào lúc tối muộn nhưng máy bận liên tục, sau đó là không liên lạc được. Khoảng vài tiếng sau, vợ mới nhắn lại bảo vừa bận liên hoan chiêu đãi đối tác mãi mới xong.

Tôi không muốn trở thành người chồng hay ghen tuông, kiểm soát, nhưng sự việc cứ diễn ra theo chiều hướng thách thức giới hạn chịu đựng. Tháng nào vợ cũng đi công tác với người yêu cũ 2 lần làm tôi không khỏi phiền lòng. Thậm chí, tôi cũng nói bóng gió với vợ nên nghỉ việc nếu tình cảnh vẫn diễn ra theo chiều hướng như hiện nay.

Vợ cũng biết tâm sự của tôi nên động viên tôi cố gắng. Vợ bảo chẳng sung sướng gì khi đi như vậy, nhưng công việc vẫn phải cố hoàn thành nốt. Vợ làm ở đây 5 năm rồi, cơ hội thăng tiến đang rộng mở nên muốn cố gắng chấp nhận bất tiện.

Tôi tự hỏi mình có đang ghen tuông mù quáng không? Nếu ép vợ nghỉ việc, tôi sẽ trở thành kẻ độc đoán cản trở sự nghiệp của cô ấy. Tôi mong nhận được lời khuyên từ các độc giả, đặc biệt là những anh chị có kinh nghiệm hôn nhân lâu năm.

