Vợ đòi ly hôn, chồng cầm dao chém rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Tiến (SN 1986, trú thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 12/12, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tố giác về vụ giết người xảy ra tại thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình.

Võ Văn Tiến bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định: Võ Văn Tiến và vợ là Phan Thị Ngọc L. (SN 1989) chung sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2. Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 11/12, chị L. viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý, từ đó gã chồng này nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12/12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị L. gây thương tích nặng. Chị L. may mắy chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong.

Cách đây vài ngày, Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra vụ bạo lực gia đình xảy ra tại khu phố Chánh, phường Gò Dầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h10 ngày 12/12, ông L.V.H. (SN 1968) dùng dao tấn công vợ là bà N.N.T. (SN 1972) khi bà đang ngồi trong nhà. Dù có người can ngăn, ông H. vẫn chém nhiều nhát khiến bà T. gục xuống nền nhà. Sau đó, ông H. cũng bị thương.

Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Do vết thương nặng, ông H. đã tử vong; bà T. hiện qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Qua xác minh, ông H. và bà T. là vợ chồng, mới chung sống khoảng một năm. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.