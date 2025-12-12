Vinhomes được vinh danh 'Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025'

(VTC News) -

Ngày 12/12, Ban tổ chức giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2025 vinh danh Vinhomes ở hạng mục “Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025”.

Đây là danh hiệu cao quý nhất trong khuôn khổ Dot Property Southeast Asia Awards năm nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm khu vực của Vinhomes.

Giải thưởng khẳng định vai trò tiên phong của Vinhomes trong hành trình kiến tạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống, và định hình chuẩn mực phát triển bền vững cho bất động sản Đông Nam Á.

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến nay được trao danh hiệu này, Vinhomes đã vượt qua rất nhiều doanh nghiệp bất động sản khác trong khu vực.

Hội đồng giám khảo Dot Property đánh giá cao Vinhomes trên 4 trụ cột cốt lõi: Khả năng kiến tạo đô thị kiểu mẫu; Tầm nhìn dài hạn với chiến lược phát triển đô thị tích hợp toàn diện; Năng lực triển khai các dự án quy mô lớn; và Định hướng phát triển xanh - bền vững - tạo nên giá trị vượt thời gian.

Ở phương diện kiến tạo đô thị kiểu mẫu, hệ thống đô thị do Vinhomes phát triển trong 17 năm qua đã tạo dựng những dấu ấn biểu tượng. 30 khu đô thị đang được vận hành trên toàn quốc của Vinhomes đều thể hiện rõ triết lý “thành phố trong lòng thành phố”, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái sống đồng bộ với giáo dục, y tế, thương mại, thể thao, cảnh quan và không gian kết nối liền mạch.

Ở tiêu chí tầm nhìn dài hạn, Vinhomes ghi điểm bằng năng lực dự báo xu hướng sống hiện đại và biến tầm nhìn chiến lược thành những giá trị hiện hữu. Mỗi dự án đều được phát triển theo mô hình đô thị “tất cả trong một”, bảo đảm sự thuận tiện và chất lượng sống ở chuẩn mực cao.

Năng lực triển khai các dự án quy mô lớn cũng là điểm nhấn nổi bật của Vinhomes so với các chủ đầu tư trong khu vực, khi liên tiếp ra mắt các đại đô thị, siêu đô thị từ vài trăm tới hàng nghìn hecta bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ từ hạ tầng giao thông, cảnh quan cho tới hệ thống tiện ích nội khu.

Đặc biệt, Hội đồng chuyên môn đánh giá cao các dự án xanh và định hướng phát triển xanh - bền vững - tạo nên giá trị vượt thời gian Vinhomes đang theo đuổi.

Năm 2025, công ty tiếp tục dẫn dắt nguồn cung thị trường bất động sản khu vực khi đồng loạt ra mắt các dự án mới như Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng) và Vinhomes Green City (Tây Ninh).

Đặc biệt, siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM theo mô hình phát triển bền vững ESG++ với quy mô lên tới 2.870 ha được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của cuộc sống xanh, đầu tư bền vững và tái sinh thiên nhiên, trở thành dự án mang tầm nhân loại và định hình tương lai đô thị.

Vinhomes được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản của năm” tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc Vinhomes, chia sẻ: “Giải thưởng ‘Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025’ là niềm tự hào của Vinhomes, đồng thời ghi nhận cho hành trình bền bỉ kiến tạo những giá trị sống bền vững mà chúng tôi đã kiên định theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục tiên phong kiến tạo những đô thị đáng sống hơn, xanh hơn, thông minh hơn và nhân văn hơn – nơi mỗi cư dân không chỉ tìm thấy một chốn an cư, mà còn tìm thấy niềm tin, giá trị sống và tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau”.

Được khởi xướng 10 năm trước, Dot Property Awards đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín và đáng tin cậy bậc nhất trong lĩnh vực bất động sản khu vực. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà tiên phong đang trực tiếp kiến tạo diện mạo tương lai của thị trường bất động sản Đông Nam Á.

Việc vượt qua nhiều ứng viên để được vinh danh ở hạng mục “Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025” đã khẳng định uy tín, tiềm lực tài chính vững mạnh và năng lực triển khai dự án xuất sắc của Vinhomes, qua đó góp phần nâng cao vị thế của bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Trước đó, thương hiệu Vinhomes và các dự án cũng liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2025; Elite Awards - giải thưởng cao quý nhất trong Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu từ 10 năm trở lên tại Hubexo Asia Awards 2025; Thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam năm 2025 - do Brand Finance công bố; dự án Vinhomes Global Gate (Hà Nội) giành giải Đặc biệt và Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) được trao giải Vàng tại Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2024.

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise được vinh danh tại FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards ở hạng mục Phát triển bền vững (Sustainable Development).