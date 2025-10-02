Vinhomes bắt tay ba đại lý chiến lược phân phối nhà ở xã hội tại Quảng Trị

(VTC News) -

“Liên minh phân phối” vì giấc mơ an cư của người lao động

Ngày 27/9, Lễ ký kết đại lý tư vấn chính thức dự án Happy Home Quảng Trị đã diễn ra với sự tham gia của 3 đơn vị phân phối uy tín: Elite Capital, Phúc Nguyên và Patrick Properties. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình đưa những căn nhà xã hội đạt chuẩn chất lượng Vinhomes đến tay người dân địa phương.

Việc công bố 3 đại lý đồng thời khẳng định cam kết vững chắc của Vinhomes về quy trình bán hàng minh bạch, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và chăm sóc khách hàng tận tâm.

Elite Capital, Phúc Nguyên và Patrick Properties trở thành đại lý tư vấn chính thức của Happy Home Quảng Trị.

Không chỉ là những đơn vị phân phối giàu kinh nghiệm, 3 đại lý còn là đối tác chiến lược cùng Vinhomes chia sẻ tầm nhìn phát triển bền vững, mang đến giá trị an cư đích thực cho cộng đồng. Mối quan hệ hợp tác chiến lược này cũng tạo điều kiện để các đơn vị phát huy tối đa thế mạnh, mang đến những trải nghiệm tốt nhất, giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ và chính xác các thông tin, từ vị trí, quy mô, kiến trúc đến tiện ích của dự án.

Happy Home Quảng Trị - cam kết vững chắc từ thương hiệu dẫn dắt thị trường

Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Vinhomes - thành viên Tập đoàn Vingroup, dự án Happy Home Quảng Trị tọa lạc tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối tới Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, Trung tâm thương mại Vincom, Khu công nghiệp Nam Đông Hà và khoảng 15 phút để tiếp cận Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Lợi thế vị trí giúp các cư dân thuận tiện trong di chuyển, sinh hoạt hàng ngày.

Đồng thời, dự án nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, được thừa hưởng lợi thế lớn từ hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đang ngày càng hoàn thiện, tạo nên một tâm điểm an cư tiềm năng và bền vững cho người dân.

Khu nhà liền kề Happy Home Quảng Trị - không gian sống hiện đại, đồng bộ và tiện nghi.

Happy Home Quảng Trị bao gồm 142 căn liền kề cao 2,5 tầng, diện tích đất từ 75 - 164,39 m², được thiết kế hiện đại và tối ưu công năng. Dự án hướng đến kiến tạo không gian sống văn minh, tiện nghi cho người dân địa phương cũng như lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

Điểm khác biệt lớn nhất của Happy Home Quảng Trị là triết lý phát triển “nhà ở xã hội nhưng tiêu chuẩn chất lượng Vinhomes”. Dự án được quy hoạch đồng bộ, môi trường sống xanh, sạch, an toàn, đi kèm hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp. Đây không chỉ là nơi để ở, mà còn là tổ ấm trọn vẹn, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống văn minh, tiện nghi và hạnh phúc.

Với sự đồng hành của các đối tác phân phối Elite Capital, Phúc Nguyên và Patrick Properties, Happy Home Quảng Trị được kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp an cư tối ưu cho hàng trăm hộ gia đình. Đây cũng được kỳ vọng trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản miền Trung, nơi giấc mơ sở hữu tổ ấm chất lượng cao của người lao động được hiện thực hóa.

Trong bối cảnh Quảng Trị đang đẩy mạnh công nghiệp hóa và thu hút đầu tư, nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động ngày càng cấp thiết. Happy Home Quảng Trị ra đời đúng thời điểm, vừa giải quyết bài toán an cư cho người dân, vừa góp phần nâng cao chất lượng đô thị tại địa phương.

Với triết lý phát triển dài hạn, Vinhomes không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những khu nhà ở xã hội, mà còn hướng tới kiến tạo biểu tượng an cư mới, đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Trị. Đặc biệt, dự án còn là bước đi của Vingroup góp phần chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.