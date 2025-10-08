Vinh danh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng” diễn ra sáng nay (8/10), 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước đã được vinh danh.

Danh sách các doanh nghiệp được vinh danh đều là những đơn vị có tên tuổi và có đóng góp lớn cho nền kinh tế như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn T&T Group, Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Tập đoàn BRG, Tập đoàn BIM, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, Tập đoàn Hòa Phát,...

Các doanh nghiệp được vinh danh tại Hội thảo sáng 8/10.

Danh sách 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được bình chọn bởi Hội đồng gồm các Đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan báo chí. Với tinh thần độc lập, khách quan, công tâm và trách nhiệm, Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện về quy mô, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bày tỏ niềm tin các doanh nghiệp sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ, là minh chứng rằng khi đất nước tin vào doanh nhân và doanh nhân đặt Tổ quốc trong tim mình, thì mọi khát vọng đều có thể hóa thành hiện thực.

“Những doanh nhân, doanh nghiệp được vinh danh hôm nay chính là những “ngọn cờ tiên phong” trong hành trình ấy. Họ không chỉ đóng góp vào GDP, vào ngân sách hay việc làm, mà còn tạo nên giá trị tinh thần - niềm tin vào sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Mỗi thương hiệu, mỗi dự án, mỗi bước đi của doanh nghiệp Việt đều là một viên gạch xây nên “ngôi nhà thịnh vượng” của Tổ quốc. Đó chính là bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng phụng sự mà chúng ta vô cùng trân trọng”, TS. Nguyễn Văn Khôi bày tỏ.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group.

Bày tỏ niềm tin vào thể chế, chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ, khuyến khích phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc giai đoạn tới, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp dân tộc sẽ là những đơn vị tiên phong chính, những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, từng ngày biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, kết quả rõ ràng.

“Hướng tới năm 2045, chúng tôi vẫn sẽ giữ được tinh thần khởi nghiệp của người trẻ, tinh thần dấn thân, sáng tạo, không ngừng đổi mới dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Nếu mỗi doanh nhân Việt Nam đều duy trì được tinh thần khởi nghiệp ấy, tôi tin rằng đến năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường, hạnh phúc và giàu mạnh”, doanh nhân Đỗ Vinh Quang nói.