Vingroup được vinh danh trong Top 3 Doanh nghiệp niêm yết được yêu thích 2025

Tập đoàn Vingroup được vinh danh trong Top 3 Doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn, phi tài chính (Non-Financial Large Cap) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) được yêu thích nhất năm 2025, trong khuôn khổ chương trình IR Awards 2025. Giải thưởng không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin và sự gắn bó ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn.

IR Awards là giải thưởng thường niên do Vietstock phối hợp cùng với Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm. Giải thưởng được dựa trên những đánh giá định lượng, tổ chức bình chọn trực tuyến dành cho cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Giải thưởng tại IR Awards 2025 là sự ghi nhận cho nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, minh bạch.

Tại Vingroup, hoạt động IR được xác định là một thành tố cốt lõi trong cấu trúc quản trị doanh nghiệp hiện đại. Vingroup luôn duy trì đối thoại hai chiều, minh bạch và kịp thời thông qua việc công bố đều đặn kết quả kinh doanh theo quy định, cập nhật đầy đủ hoạt động tài chính, tổ chức các chương trình hội thảo – thăm quan hệ sinh thái (Vingroup Tour),… giúp cộng đồng đầu tư tiếp cận thông tin chính thống, hiểu đúng – hiểu đủ về chiến lược, giá trị của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, với cam kết duy trì tiêu chuẩn quản trị minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm, Tập đoàn hiện có tới 3 thành viên độc lập trong Hội đồng Quản trị là các chuyên gia tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm - vượt yêu cầu tối thiểu theo luật định.

Trên phương diện phát triển bền vững, Vingroup đã công bố báo cáo độc lập, tích hợp các chỉ số môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược kinh doanh trung – dài hạn cũng như báo cáo thường niên. Những nỗ lực này góp phần củng cố niềm tin từ thị trường và khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn trong việc hướng tới chuẩn mực quản trị quốc tế.

Với vị thế Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu khu vực, Vingroup xác định hiệu quả của hoạt động quan hệ nhà đầu tư còn đến từ chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Tính đến ngày 30/6/2025, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng – là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng, lần lượt tăng 104% và 120% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, với việc mở rộng thêm 2 trụ cột hoạt động mới là Hạ tầng và Năng lượng Xanh, cùng với các trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch và Thiện nguyện xã hội, hoạt động kinh doanh của Vingroup hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá.

Giải thưởng tại IR Awards 2025 tiếp tục nối dài chuỗi thành tựu ấn tượng mà Vingroup đạt được trong lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư. Trước đó, Tập đoàn đã vinh dự được trao Giải Vàng cho “Hoạt động IR tốt nhất Việt Nam năm 2025” do FinanceAsia bình chọn, và được Global Banking and Finance Review vinh danh là Doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động IR tốt nhất năm 2024.

Thành quả này là sự công nhận cho cam kết và nỗ lực không ngừng của Vingroup trong việc duy trì tính minh bạch, nâng cao chất lượng thông tin và đối thoại cởi mở trên thị trường vốn. Đây cũng là thước đo phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.

Trong thời gian tới, Vingroup sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động gắn kết nhà đầu tư, nổi bật là sự kiện Vingroup Investor Conference 2025 nhằm cập nhật những thông tin mới nhất tới cộng đồng nhà đầu tư, đội ngũ chuyên gia phân tích trong và ngoài nước, từ đó khẳng định cam kết phát triển bền vững và đồng hành cùng sự lớn mạnh của thị trường tài chính Việt Nam.