Vingroup đạt 11.146 tỷ lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản vượt 1,12 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Theo báo cáo, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 của Vingroup đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử của tập đoàn. Năm 2025, Vingroup ghi dấu việc mở bán hàng loạt đại dự án bất động sản trên toàn quốc song song với sự tăng trưởng vượt bậc từ mảng công nghiệp. Lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 57% và 111% so với cùng kỳ năm 2024, vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản Vingroup 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với 31/12/2024.

Trong lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, doanh số ô tô bàn giao năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2024 với 196.919 xe trên toàn cầu, trong đó doanh số quý IV/2025 đạt mốc kỳ lục là 86.557 xe.

Trong năm 2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 406.453 xe máy điện tại thị trường nội địa, đạt thị phần số một Việt Nam ở dòng sản phẩm này.

Vingroup đạt 11.146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2025.

VinFast tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh với các chính sách hậu mãi tốt và việc phối hợp với V-Green cung cấp các hệ thống sạc hiện đại, tiên tiến với giải pháp sạc mới nhất là tủ đổi pin dành riêng cho xe máy điện với số lượng dự kiến hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin trong quý I/2026.

Trong năm 2025, VinFast đã hoàn thiện mô hình phân phối tại các thị trường quốc tế, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường trọng điểm châu Á. Tại Indonesia, VinFast khánh thành nhà máy trong tháng 12 năm 2025 với công suất 50.000 xe/năm ở giai đoạn 1, nâng tổng công suất sản xuất toàn cầu của VinFast lên 600.000 xe /năm.

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục 205,3 nghìn tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt bốn dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh, phản ánh nhu cầu thị trường khả quan cũng như hiệu quả chiến lược phát triển sản phẩm và bán hàng của Vinhomes.

Tính đến cuối tháng 12/2025, doanh số chưa ghi nhận đạt 186,4 nghìn tỷ đồng, tăng 98% so với cuối quý IV/2024, tạo nền tảng doanh thu và lợi nhuận vững chắc cho các năm tiếp theo.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, Vinpearl tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt đầu ngành với các con số vận hành và kết quả kinh doanh ấn tượng.

Kết thúc năm 2025, Vinpearl ghi nhận gần 2,3 triệu đêm phòng bán, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước đó với tỷ lệ lấp đầy tại các cơ sở lưu trú đạt mức 52%, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2024. Hệ thống công viên giải trí VinWonders cũng thu hút hơn 9 triệu lượt khách tham quan, tăng gần 17% so với năm trước, khẳng định thành công của Vinpearl với chiến lược phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng - lưu trú chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu du lịch - dịch vụ ngày càng tăng.

Trong quý IV, Tập đoàn Vingroup công bố bổ sung trụ cột kinh doanh thứ sáu là văn hóa. Với tinh thần phụng sự xã hội, trụ cột văn hóa sẽ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và phát triển nghệ thuật hiện đại, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.