Vincom Retail nhận giải thưởng 'Thương hiệu Truyền cảm hứng châu Á 2025'

(VTC News) -

Sau 3 vòng đánh giá và bầu chọn khắt khe của hội đồng thẩm định, Vincom Retail đã trở thành nhà phát triển bất động sản bán lẻ duy nhất tại Việt Nam chiến thắng ở hạng mục “Inspirational Brand - Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á” trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) năm 2025. Đây là lần thứ hai Vincom Retail được vinh danh ở hạng mục này, khẳng định vị thế dẫn dắt của biểu tượng bán lẻ Việt trên bản đồ quốc tế.

Tầm nhìn khác biệt và năng lực kiến tạo điểm đến mua sắm, giải trí hàng đầu

Tại lễ trao giải APEA 2025 vừa được tổ chức tại TP.HCM với chủ đề “Showcasing Future-Ready Enterprises” (Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai), Vincom Retail là đại diện duy nhất trong lĩnh vực bất động sản bán lẻ được xướng tên ở hạng mục “Thương hiệu Truyền cảm hứng châu Á 2025”. Đây là hạng mục đặc biệt, dành cho các thương hiệu tiên phong trong đổi mới, quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa doanh nghiệp linh hoạt, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Vincom Retail được vinh danh “Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025”.

Trong suốt 21 năm hình thành và phát triển, Vincom Retail đã không ngừng đổi mới và liên tục kiến tạo các mô hình mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, kiến tạo nên những điểm đến mua sắm, giải trí hàng đầu cho hàng triệu người Việt.

Hành trình bền bỉ ấy ghi dấu ấn với các công trình biểu tượng và mô hình mang tính bước ngoặt, từ Vincom Center Bà Triệu (2004) - TTTM all-in-one đầu tiên do người Việt phát triển, Vincom Mega Mall Royal City (2013) - TTTM ngầm lớn nhất châu Á, Vincom Center Landmark 81 (2018) - TTTM trong tòa nhà cao nhất Việt Nam tới những mô hình mới đón đầu xu hướng tiêu dùng hiện đại: Life-Design Mall tại Smart City (2022) và One-stop Shoppertainment tại Vincom Mega Mall Ocean City (2025), Vincom Mega Mall Royal Island (2025).

Vincom Mega Mall Ocean City tiên phong mang tới mô hình “One-stop Shoppertainment”.

Không dừng lại ở đó, nhờ chiến lược phát triển linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh với thị trường, Vincom đã trở thành hệ sinh thái bán lẻ năng động, nơi 1000+ thương hiệu quốc tế và Việt Nam cùng phát triển, tạo nên bức tranh sống động của thị trường tiêu dùng hiện đại.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Vincom Retail đã kiến tạo một “sân chơi lớn” cho các thương hiệu, trở thành điểm đến của hàng loạt tên tuổi quốc tế lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như Zara, H&M, Pull&Bear, đồng thời duy trì sức hút với nhiều thương hiệu trẻ năng động như EveryHuman, Urban Revivo, KKV, Oh!Some, Mr.DIY, Dickies, Wilson, Since Tea… được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và hưởng ứng mạnh mẽ.

Trong năm 2025, Vincom Retail còn mở rộng cơ hội cho thương hiệu Việt và các start-up thông qua mô hình kinh doanh linh hoạt, cho phép thuê Pop-up Store chỉ từ 10 triệu đồng/tháng để thử nghiệm thị trường, mở rộng kênh bán hàng và khẳng định dấu ấn tại những vị trí đắc địa bậc nhất trên toàn quốc.

Vincom Retail tiên phong đưa xu hướng Pop-up store trong trung tâm thương mại lên ngôi.

Bên cạnh đó, Vincom Retail còn liên tục ghi dấu ấn bằng chuỗi sự kiện lễ hội sáng tạo và hấp dẫn xuyên suốt năm. Trong mùa Trung Thu năm 2025, Vincom tiếp tục là tâm điểm vui chơi và gắn kết gia đình Việt với chương trình “Hội Sao Lên Đèn - Bừng Tiệc Đoàn Viên”, thu hút gần 20 triệu lượt khách trên khắp 90 trung TTTM toàn quốc.

Dấu ấn tiên phong với chuỗi TTTM “thế hệ mới”

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình bứt phá trong kỷ nguyên mới của Vincom Retail với việc ra mắt của TTTM “thế hệ mới” - Vincom Mega Mall Ocean City (Hà Nội) theo mô hình “One-stop Shoppertainment” đầu tiên tại Việt Nam.

Chính thức khai trương vào ngày 2/10/2025, Vincom Mega Mall Ocean City - TTTM lớn nhất miền Bắc với quy mô gần 70.000 m2 tích hợp mua sắm - ẩm thực - giải trí - nghỉ dưỡng trong cùng một không gian. Nơi đây, khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm trong thiết kế khác biệt, trải nghiệm đa dạng và tiện ích độc đáo từ hơn 150 thương hiệu.

Nổi bật trong không gian Vincom Mega Mall Ocean City là VinPalace - tổ hợp nhà hát và trung tâm hội nghị trong nhà có sức chứa 4.100 chỗ, cùng AquaField - khu wellness chuẩn Hàn Quốc lớn nhất miền Bắc, mang đến hành trình thư giãn, giải trí và chăm sóc sức khỏe trọn vẹn. Đáng chú ý, thương hiệu bán lẻ Nhật Bản AEON cũng lần đầu góp mặt trong hệ thống Vincom với trung tâm bách hóa tổng hợp hơn 7.500 m².

Vincom Mega Mall Ocean City sở hữu những điểm nhấn mới lạ lần đầu xuất hiện trong TTTM.

Tiếp nối thành công của mô hình mới, ngày 3/10/2025, Vincom Mega Mall Royal Island cũng chính thức ra mắt tại tọa độ vàng giữa cầu Hoàng Gia và phố đi bộ Vũ Yên giữa trung tâm Hải Phòng. TTTM mang đến hành trình trải nghiệm “Ăn Chất - Sắm Chất - Chơi Chất - Sống Chất” với hơn 100 thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế độc đáo, và chuỗi thương hiệu “hot” nhất thời điểm hiện tại, Vincom Mega Mall Royal Island hứa hẹn trở thành biểu tượng phong cách sống mới của thành phố Cảng.

Sức hút từ Vincom Mega Mall Royal Island nhờ thương hiệu và trải nghiệm độc đáo

Song song với nỗ lực phát triển bền vững được khẳng định qua danh hiệu “Lãnh đạo Xanh châu Á” vào tháng 5/2025, giải thưởng “Thương hiệu Truyền cảm hứng châu Á 2025” là sự ghi nhận xứng đáng cho uy tín và sức mạnh thương hiệu của Vincom Retail. Đây chính là thành quả của hơn hai thập kỷ bền bỉ kiến tạo và đổi mới trong lĩnh vực bất động sản bán lẻ Việt Nam, khẳng định vị thế biểu tượng bán lẻ Việt trên bản đồ quốc tế.