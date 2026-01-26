Vincom Retail đạt lợi nhuận sau thuế 2025 gần 6.500 tỷ đồng.

(VTC News) -

Trong năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ vào tỷ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) và sự đóng góp ổn định từ các TTTM khai trương trong năm 2024 và 2025.

Sau khi đã bàn giao gần hết các căn shophouse năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.837 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, tăng trưởng 57,4% và đạt 137% kế hoạch năm. Nếu như loại trừ lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 105% kế hoạch năm.

Vincom Retail tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển sản phẩm, đưa đến những trải nghiệm mới cho khách mua sắm. Trong năm nay, công ty đã mở mới 3 TTTM theo mô hình “One-stop Shoppertainment” với diện tích sàn bán lẻ (GFA) tăng thêm tổng cộng gần 120.000 m², bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island và Vincom Plaza Vinh, đạt độ phủ 90 TTTM tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước, với hơn 1,91 triệu m² diện tích sàn bán lẻ.



Bên cạnh đó, các sáng kiến kết nối cộng đồng được mở rộng mạnh mẽ, với số lượng sự kiện tăng 50% so với năm trước. Chiến dịch V-Creator trở thành tâm điểm thu hút hoạt động sáng tạo và chia sẻ nội dung, ghi nhận 2,4 tỷ lượt xem từ 40.000 video trên các nền tảng số.

Vincom Retail tiếp tục là đối tác được tin cậy để cùng đồng hành với các khách thuê. Hệ thống đã thu hút nhiều khách thuê mới trong năm nay, với hàng loạt thương hiệu nội địa và quốc tế. Trong đó, nhiều thương hiệu đã chọn Vincom Retail làm điểm ra mắt cửa hàng đầu tiên như Wilson, IEF, OH!SOME...cũng như để mở rộng chuỗi.

Song song với đó, công ty đã thực hiện nâng cấp toàn diện các TTTM. Các dự án tiêu biểu là dự án cải tạo nội thất tại Vincom Center Bà Triệu, Vincom Center Đồng Khởi và nâng cấp hơn 800 hạng mục cơ sở vật chất tại hàng loạt các TTTM khác. Bên cạnh đó, hơn 1.300 gian hàng trong hệ thống TTTM Vincom cũng thực hiện cải tạo không chỉ về thiết kế, nâng cấp cơ sở vật chất gian hàng, mà còn về sản phẩm, điển hình là chuỗi siêu thị WinMart thực hiện nâng cấp, góp phần mang lại không gian mua sắm hiện đại và đẳng cấp.

Những nỗ lực bứt phá đã thúc đẩy lưu lượng khách trên toàn hệ thống tăng trưởng 21% so với năm 2024, qua đó khẳng định giá trị vượt trội và cam kết đồng hành cùng khách thuê.

Bên cạnh đó, Vincom Retail còn tiên phong thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh khi ghi nhận 768 gian hàng cung ứng hơn 275.000 sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong lĩnh vực F&B, nỗ lực giảm rác thải nhựa đã đạt kết quả thực tiễn với trung bình 1,8 triệu cốc nhựa và 400.000 ống hút nhựa được thay thế hàng tháng. Song song với việc phân loại 80 tấn rác tái chế mỗi tháng, chiến dịch “Cùng hành động vì biển xanh” đã lan tỏa mạnh mẽ tại 28 tỉnh thành. Đặc biệt, việc hoàn thiện hạ tầng 5.860 trụ sạc xe máy và 1.371 trụ sạc ô tô VGreen trên toàn hệ thống đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam.