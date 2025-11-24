Vincom Mega Mall Royal Island: Ưu đãi khởi động mùa lễ hội - mua sắm cuối năm

(VTC News) -

Đây là chuỗi hoạt động mở màn cho mùa mua sắm - lễ hội rực rỡ, náo nhiệt nhất trong năm.

Co.op Mart Pro lần đầu triển khai ưu đãi “chưa từng có”: Giá tốt hơn 10% toàn bộ sản phẩm tươi sống

Tâm điểm của mùa ưu đãi năm nay là chương trình “Giảm Cực Chất - Sắm Hời Nhất” từ Co.op Mart Pro Vũ Yên. Đây là siêu thị hiện đại, quy mô lớn thuộc Saigon Co.op vừa chính thức “đổ bộ” Vincom Mega Mall Royal Island.

Theo đó, lần đầu tiên tại Hải Phòng, Co.op Mart Pro “chơi lớn”, khi giá tốt hơn 10% trên toàn bộ mặt hàng tươi sống, bao gồm thịt bò, thịt gà, hải sản, rau củ, trái cây nội địa và nhập khẩu. Đặc biệt, ưu đãi áp dụng cả với sản phẩm đã được giảm giá - điều hiếm thấy trên thị trường bán lẻ hiện nay - giúp khách hàng hưởng “lợi chồng lợi”.

Co.op Mart Pro Vũ Yên – đại siêu thị mới nhất tại thành phố Hải Phòng.

Chính sách ưu đãi “có 1-0-2” này áp dụng từ ngày 7/11/2025, được đánh giá là một trong những chương trình ưu đãi cạnh tranh bậc nhất thị trường miền Bắc thời điểm hiện tại, kỳ vọng tạo lực đẩy mạnh mẽ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân Hải Phòng, đặc biệt nhóm gia đình - nhóm khách hàng có nhu cầu lớn về thực phẩm tươi sống chất lượng.

Khu vực thực phẩm tươi sống: Hoa quả, thịt, cá, hải sản,… tại siêu thị Co.op Mart Pro Vũ Yên.

Không chỉ tập trung vào giá tốt, Co.op Mart Pro còn mang đến tiêu chuẩn mua sắm văn minh - tiện lợi - an toàn với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khu thực phẩm tươi sống tiêu chuẩn cao, dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tâm và đa dạng lựa chọn theo nhiều mức ngân sách. Mô hình này được kỳ vọng góp phần đưa Vũ Yên trở thành điểm đến mới của người dân Hải Phòng khi tìm kiếm nguồn thực phẩm tươi - sạch - giá tốt mỗi ngày.

Chuỗi ưu đãi toàn trung tâm thương mại từ ẩm thực, thời trang đến giải trí

Không riêng Co.op Mart Pro, nhiều thương hiệu ẩm thực, thời trang và giải trí tại Vincom Mega Mall Royal Island cũng đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại trong tháng 11, góp phần tạo nên không khí mua sắm và trải nghiệm sôi động tại Hải Phòng.

Vincom Mega Mall Royal Island - không gian mua sắm, trải nghiệm sôi động mới tại Hải Phòng.

Ở mảng F&B, các thương hiệu được khách hàng đánh giá cao với những ưu đãi thiết thực, dễ tiếp cận. Phê La và Katinat giảm 20% nhiều sản phẩm. Gyu Shige và Som Tum Thai ưu đãi 15% kèm voucher 100.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng. Thai Market tặng miễn phí một món khai vị cho nhóm từ ba khách. Sự kết hợp giữa ưu đãi và chất lượng của các thương hiệu giúp khách hàng có thêm lựa chọn hấp dẫn cho các buổi gặp gỡ, liên hoan hay trải nghiệm ẩm thực đa sắc văn hóa ngay tại Hải Phòng.

Nhiều thương hiệu ẩm thực lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng cũng dành tặng khách hàng ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11

Hoạt động mua sắm và giải trí cũng được kích hoạt mạnh mẽ. OH!SOME giảm 20% nhiều mặt hàng, phù hợp cho nhu cầu trang trí nhà cửa, mua quà tặng mùa lễ hội. MaxxSport giảm 30-50% các sản phẩm đến từ các thương hiệu thể thao quốc tế như Li-Ning, Adidas, Nike, 361° và ASICS. Đối với gia đình, Ezoo triển khai ưu đãi “mua 10 tặng 5” dành cho mọi lứa tuổi, mang đến lựa chọn giải trí an toàn, giáo dục và giàu trải nghiệm cuối tuần.

Khu vực vui chơi giải trí được các gia đình có con nhỏ yêu thích.

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới tại Hải Phòng, cùng loạt ưu đãi được triển khai đồng thời trong tháng 11, đang góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm - ẩm thực - giải trí cho người dân thành phố cảng, củng cố vị trí của Vincom Mega Mall Royal Island như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong mùa lễ hội - mua sắm cuối năm.

Chuỗi sự kiện “chất nhất Hải Phòng” - điểm hẹn giải trí cuối tuần không thể bỏ lỡ

Không chỉ là “thiên đường mua sắm - ẩm thực”, Vincom Mega Mall Royal Island còn gia tăng sức hút với chuỗi sự kiện giải trí diễn ra xuyên suốt mỗi cuối tuần tháng 11, tạo nên điểm hẹn sôi động cho người dân Hải Phòng và du khách. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang dấu ấn riêng như Royal Stage, Music Royal Show, Haiphong HipHop Tournament - sân chơi dành cho cộng đồng yêu văn hoá đường phố, cùng Music Show chủ đề “Ngày của Cha” sẽ lần lượt diễn ra, mang đến nhiều sắc thái cảm xúc cho khán giả.

Chuỗi sự kiện mùa lễ hội cuối năm hấp dẫn sắp sửa khai màn tại Vincom Mega Mall Royal Island.

Cao điểm mùa lễ hội cuối năm sẽ được đánh dấu bằng sự kiện WINTER FEST- nhạc hội được đầu tư quy mô với sân khấu ấn tượng, sự góp mặt của nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích và loạt hoạt động trải nghiệm mang màu sắc mùa đông. Dự kiến tổ chức vào ngày 22/11, WINTER FEST được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm vui chơi của Hải Phòng trong dịp cuối năm, thu hút đông đảo giới trẻ và gia đình đến “check-in” và tận hưởng không khí lễ hội.

Với sự kết hợp giữa ưu đãi hấp dẫn, trải nghiệm mới lạ và hoạt động giải trí sôi động, Vincom Mega Mall Royal Island đang khởi động mùa mua sắm - lễ hội cuối năm bằng tinh thần trẻ trung và hiện đại, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến giải trí - mua sắm hàng đầu của Hải Phòng trong năm 2025.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, hưởng ứng “Tháng Khuyến mại Quốc gia 2025” do Bộ Công Thương phát động, kết hợp với định hướng của UBND TP. Hải Phòng trong việc thúc đẩy mua sắm - dịch vụ - thương mại nhằm thúc đẩy sức mua cuối năm và nâng cao chất lượng sống của người dân.