Vin Nexus Center: Trường học hạnh phúc hình trái tim và những gam màu rất 'lạ'

Giữa những khu vực học tập và vận động là các khoảng nghỉ nhỏ, góc riêng và phòng yên tĩnh với ghế mềm, ánh sáng có thể điều chỉnh, cây xanh và ít kích thích thị giác. “Có những lúc trẻ không cần được yêu cầu làm thêm một việc, mà cần một nơi để lấy lại cân bằng”, một giáo viên tại Vin Nexus Center chia sẻ, giải thích vì sao những khoảng tưởng như “trống” lại được dành một vị trí riêng trong thiết kế trường.

Ngoài học tập và trị liệu, Vin Nexus Center cũng đặc biệt chú trọng đến định hướng nghề nghiệp và kỹ năng tự lập. Trường dựng nhiều phòng mô phỏng: quầy café, căn hộ mini, siêu thị nhỏ… như những “lớp học” không có bảng đen, nơi học sinh tập phân loại hàng hóa, thanh toán, chuẩn bị đồ uống, phục vụ và hoàn thành một sản phẩm. Những không gian này cũng mở đường cho chương trình hướng nghiệp từ khoảng 16 tuổi, dựa trên sở thích, thế mạnh và mức độ tự lập của từng em.