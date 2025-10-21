VIFA EXPO từ kỷ lục Việt Nam đến vị thế dẫn đầu

(VTC News) -

Đây là minh chứng cho hành trình 17 năm bền bỉ kiến tạo và kết nối giao thương của Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh (Công ty Liên Minh), doanh nghiệp thuần Việt hiếm hoi xây dựng thành công một thương hiệu hội chợ đạt chuẩn quốc tế.

VIFA EXPO sự kiện đầu tàu xúc tiến thương mại trong ngành nội - ngoại thất, đồ gỗ Việt Nam và khách hàng quốc tế.

Bản lĩnh của người đi đầu

Được khởi xướng từ năm 2008, khi thị trường xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam vẫn còn manh mún, thiếu sân chơi tầm cỡ để các doanh nghiệp kết nối làm việc trực tiếp với đối tác quốc tế, Công ty Liên Minh chọn hướng đi ít người dám thử đó là xây dựng một hội chợ chuyên ngành theo chuẩn quốc tế, nơi kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, thiết kế đến xuất khẩu và phân phối.

Thành công của VIFA EXPO đến từ triết lý kiên định, chuẩn hóa và tạo giá trị bền vững hơn là chạy theo quy mô ngắn hạn. Mỗi kỳ triển lãm là một lần nâng chuẩn, từ khâu quy hoạch không gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đến hoạt động kết nối thương mại…

Sau 16 kỳ liên tiếp, VIFA EXPO đã trở thành “điểm hẹn vàng” của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và khách hàng quốc tế.

Biến hội chợ thành thương hiệu quốc gia

“Chúng tôi không chỉ tổ chức một hội chợ, mà đang tạo nên một thương hiệu quốc gia”, ông Đặng Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Liên Minh chia sẻ.

Để làm được điều đó, Công ty Liên Minh tập trung vào ba hướng chiến lược: Một là, chuyên nghiệp hóa vận hành, chuẩn hóa toàn bộ quy trình tổ chức theo thông lệ quốc tế. Hai là, mở rộng hệ sinh thái thương mại, phát triển thêm VIFA ASEAN (năm 2023) như một cánh tay nối dài, kết nối các doanh nghiệp nội – ngoại thất trong khu vực. Ba là, đầu tư vào trải nghiệm và tiện ích để VIFA EXPO trở thành nơi hợp tác thông qua các chương trình Business Matching, Factory Visit và Industry Seminar.

Từ kỷ lục đến tầm nhìn

Tháng 9/2025, chưa đầy một tháng sau khi VIFA EXPO được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức xác lập danh hiệu: “Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu thường niên lâu đời có quy mô lớn nhất tại Việt Nam (từ năm 2008 đến nay)”, Công ty Liên Minh tiếp tục được SIDECM và CONPROCEN trao danh hiệu “Top 20 Doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025”.

Hai danh hiệu liên tiếp không chỉ phản ánh uy tín, mà còn thể hiện năng lực quản trị, tầm nhìn chiến lược của một doanh nghiệp biết cách phát triển bền vững trong lĩnh vực tổ chức sự kiện vốn đầy thách thức.

Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty Liên Minh nhận xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bước tiến 2026: Từ bền vững đến bứt phá

VIFA EXPO 2026 – kỳ triển lãm lần thứ 17, dự kiến sẽ là kỳ triển lãm lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra từ 08–11/3/2026 tại hai trung tâm triển lãm lớn của TP.HCM là WTC EXPO (phường Bình Dương) và SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây), quy tụ hơn 2.800 gian hàng trên tổng diện tích 51.000 m².

Đây là lần đầu tiên Hội chợ VIFA EXPO được tổ chức tại 2 địa điểm, vì vậy Ban tổ chức đầu tư cho việc đưa đón khách với chương trình Xe đưa đón miễn phí (Free Shuttle Bus), với 3 tuyến chính giúp kết nối giữa 2 trung tâm triển lãm và trung tâm thành phố với tần suất liên tục từ 8 – 9 chuyến/ngày trong suốt 4 ngày triển lãm.

Hội chợ cũng sẽ cung cấp hệ thống chương trình hỗ trợ, tiện ích đồng bộ gồm: Kết nối kinh doanh trực tiếp và trực tuyến (Online & Offline Business Matching). Tour tham quan nhà máy (Factory Visit tours). Chuỗi hội thảo chuyên ngành (Industry Seminars) và ưu đãi đặc biệt từ hệ thống khách sạn chính thức từ 3 – 5 sao tại TP.HCM cùng các đối tác cung cấp dịch vụ như: Sim du lịch, xe công nghệ…

Hơn 75% doanh nghiệp tham gia khảo sát tại VIFA EXPO đều kí kết được hơp đồng hoặc bản ghi nhớ ngay trong 4 ngày diễn ra Hội chợ.

Song song với VIFA EXPO, VIFA ASEAN được xem là mảnh ghép chiến lược thứ hai của công ty nhằm kết nối cộng đồng xuất nhập khẩu nội – ngoại thất và mỹ nghệ ASEAN, hướng tới một sân chơi khu vực mang dấu ấn Việt Nam. Hội chợ VIFA ASEAN 2026 (lần thứ 4), diễn ra từ 02–05/9/2026 tại SECC, sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam như trung tâm thương mại nội thất mới của Đông Nam Á.

Có thể nói, Kỷ lục Việt Nam và Top 20 Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2025 chỉ là hai dấu mốc trong hành trình dài. Nhưng với công ty Liên Minh, đó là bằng chứng cho chiến lược phát triển bền vững, nơi mỗi kỳ hội chợ không chỉ mang lại doanh thu, mà còn nâng tầm vị thế thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.