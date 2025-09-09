Vietnam Land trở thành đối tác phân phối chiến lược của La Tiên Villa

(VTC News) -

Vietnam Land và bước tiến hợp tác chiến lược

Ngày 20/8/2025, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land ký kết hợp tác và chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược của dự án La Tiên Villa – phân khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp thuộc quần thể Libera Nha Trang.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietnam Land trong lĩnh vực phân phối bất động sản, đồng thời mang đến sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn La Tiên Villa làm nơi an cư hoặc đầu tư.

Tổng quan dự án La Tiên Villa

Vị trí: Đại lộ Phạm Văn Đồng, Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang

Quy mô: 28,2 ha, gần 700 căn biệt thự đơn lập và song lập

Sản phẩm: Các dòng biệt thự đa dạng như Central Villa, Garden Villa, Hidden Villa, Oceanview Villa…

Giá bán dự kiến: 13 – 18 tỷ đồng/căn

Bàn giao: Từ Quý III/2025 đến Quý III/2026

Chủ đầu tư: KDI Holdings

Đơn vị đồng phát triển: Masterise Homes

Đơn vị vận hành: Meliá Hotels & Resorts, The Ascott Limited

Chính sách bán hàng đặc biệt

La Tiên Villa dành riêng cho khách hàng tiên phong những chính sách ưu đãi hấp dẫn:

Trải nghiệm VVIP Site Tour – Kỳ nghỉ 5 sao trị giá 99 triệu đồng

Dành cho khách hàng booking sớm nhất

Bao gồm: Xe đưa đón riêng, kỳ nghỉ tại Villa Le Coral 5*, ẩm thực 5 sao, vé VIP show Rối Mơ – Life Puppets, du thuyền 5 sao vịnh Ngọc

Ưu đãi booking sớm

Booking 200 triệu → chiết khấu thêm 0,5%

Booking 400 triệu → chiết khấu thêm 1%

Booking 500 triệu → chiết khấu thêm 2%

La Tiên Cooling Back – Linh hoạt cho khách hàng

Sau ngày mở bán đầu tiên, khách hàng được quyền rút booking và nhận lại toàn bộ trong 24h (trừ cuối tuần và ngày lễ)

Quà tặng đặc biệt

100 khách hàng đầu tiên nhận ngay ghế Minotti Trio Armchair trị giá 200 triệu đồng

An cư đúng nghĩa

Bàn giao thô, khách hàng tự do hoàn thiện

Chiết khấu trung bình đến 1,6 tỷ đồng/căn

Cam kết hoàn thiện nội thất trong vòng 8 tháng kể từ ngày bàn giao

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng giao dịch sớm

100 khách hàng đầu tiên chỉ cần 5% để ký HĐMB

Giá trị dự án mang lại

La Tiên Villa không chỉ là không gian sống đẳng cấp, mà còn mang tiềm năng đầu tư bền vững nhờ:

Hệ thống tiện ích nội khu: hồ bơi vô cực, Beach Club, Sky Deck, lounge biển, sân Pickleball, cảnh quan sinh thái xanh mát.

Lợi thế vị trí: Nằm trên cung đường ven biển Phạm Văn Đồng, kết nối nhanh đến trung tâm Nha Trang và các điểm du lịch.

Khai thác cho thuê: Nhờ vận hành bởi các thương hiệu quốc tế, tỷ suất lợi nhuận dự kiến 6 – 8%/năm.

Việc Vietnam Land trở thành đối tác phân phối chiến lược của La Tiên Villa là minh chứng cho uy tín và kinh nghiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực môi giới bất động sản cao cấp. Với sự đồng hành này, khách hàng sẽ được đảm bảo quyền lợi, tiếp cận minh bạch các sản phẩm và tận hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt từ dự án.

