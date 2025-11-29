Vietnam Land đơn vị phân phối chính thức dự án Charmora City Nha Trang

(VTC News) -

Ngày 10/11/2025, tại Sun Gallery - tầng 52 tòa nhà Marina IFC (TP.HCM) - Vietnam Land và Naman Realty chính thức ký kết hợp tác phân phối dự án Charmora City. Sự kiện đánh dấu bước đồng hành quan trọng giữa hai đơn vị trong việc đưa ra thị trường một đô thị sinh thái quy mô lớn, đồng thời khẳng định uy tín và năng lực phân phối bền vững của Vietnam Land.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết chiến lược của Vietnam Land với dự án Charmora City

Ngày 10/11/2025, sự kiện ký kết hợp tác phân phối dự án Charmora City Nha Trang đã diễn ra thành công với sự tham dự của đại diện Vietnam Land và Naman Realty. Buổi lễ đánh dấu bước ngoặt quan trọng, không chỉ mở ra cơ hội hợp tác chiến lược giữa các bên mà còn khẳng định vị thế của Charmora City trên thị trường bất động sản cao cấp.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện năng lực của Vietnam Land - đơn vị phân phối uy tín, giàu kinh nghiệm và có năng lực tiếp cận hiệu quả khách hàng tiềm năng. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm đến dự án sẽ được Vietnam Land cập nhật tin tức nhanh chóng, chính xác để dễ dàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp.

Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Charmora City diễn ra tốt đẹp.

Ngay sau lễ ký kết, ngày 15/11/2025 tại Khách sạn Quinter Central, Nha Trang, Vietnam Land đã tổ chức buổi giới thiệu dự án Charmora City đến các nhà đầu tư và khách hàng.

Tại sự kiện, các khách mời được tìm hiểu sâu về mô hình Sponge City lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, giúp tối ưu không gian xanh, điều hòa vi khí hậu, đồng thời kết hợp tiện ích hiện đại và không gian sống gần gũi thiên nhiên. Đây là cơ hội quý giá để nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng tăng trưởng vượt trội và định hướng phát triển bền vững của dự án.

Charmora City - đại đô thị đảo lần đầu xuất hiện tại Nha Trang

Tại buổi ký kết, nhiều thông tin quan trọng về Charmora City cũng được cung cấp đầy đủ, tạo nên sức hút mạnh mẽ trong giới đầu tư. Dự án đã được khởi công từ tháng 8/2025 và nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vị trí chiến lược, quy hoạch đột phá và tầm nhìn dài hạn.

Charmora City là dự án mới được đông đảo khách hàng quan tâm.

Charmora City tọa lạc tại phường Nam Nha Trang, nơi đang được định hướng trở thành trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ mới của Khánh Hòa. Dự án được bao bọc bởi hai dòng sông Quán Trường và Tắc, tạo nên thế đất phong thủy hữu tình, hứa hẹn mang lại sự thịnh vượng và năng lượng tích cực cho cư dân.

Dự án được quy hoạch thành ba đảo chính:

Đảo Bắc: Trung tâm hành chính mới, quảng trường lớn, công viên ngập nước mang tính biểu tượng.

Đảo Trung: Tổ hợp giải trí - nghệ thuật - du lịch, vận hành theo những mô hình thành công nhất của Sun Group tại Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng…

Đảo Nam: Đảo an cư hiện đại với các sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ cao tầng cùng chuỗi tiện ích xanh quy mô.

Charmora City ứng dụng mô hình Sponge City - thành phố bọt biển do kiến trúc sư Kongjian Yu phát triển. Đây là xu hướng quy hoạch hàng đầu thế giới, giúp kiểm soát nước, điều hòa khí hậu và tăng mật độ xanh. Dự án sở hữu:

Dự án sở hữu tới 60ha mặt nước tạo không khí trong lành.

Quảng trường trung tâm 5,2ha

Đại công viên Wetland 31ha

Hơn 60ha mặt nước

Bến du thuyền

Công viên chợ nổi

Công viên ven sông dài xuyên suốt ba đảo

Khu kinh tế đêm - giải trí - thương mại quy mô bậc nhất Nam Trung Bộ

Vietnam Land đánh giá Charmora City không chỉ là một khu đô thị sinh thái đơn thuần, mà là trung tâm giải trí - kinh tế - văn hóa mới tạo động lực phát triển bền vững cho Nam Nha Trang trong tương lai.

Vietnam Land - Đối tác phân phối chiến lược uy tín

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới và phân phối bất động sản, Vietnam Land đã khẳng định năng lực và uy tín hàng đầu trên thị trường. Đơn vị luôn là đối tác chiến lược của các tập đoàn bất động sản lớn như Sun Group, Vinhomes, Novaland… và được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Vietnam Land vinh dự là đối tác phân phối chính thức dự án.

Những yếu tố khẳng định uy tín của Vietnam Land:

Kinh nghiệm dày dặn: Triển khai thành công nhiều dự án cao cấp trải dài toàn quốc, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, biệt thự và shophouse.

Đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp: Am hiểu pháp lý, quy hoạch, thị trường, sẵn sàng tư vấn chi tiết, minh bạch và cá nhân hóa theo nhu cầu nhà đầu tư.

Hệ thống phân phối hiện đại: Ứng dụng công nghệ và quy trình bán hàng chuyên nghiệp, giúp khách hàng tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Uy tín thị trường: Nhận nhiều đánh giá tích cực từ đối tác và khách hàng, củng cố vị thế là đơn vị phân phối đáng tin cậy.

Vietnam Land khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường.

Vietnam Land cam kết mang đến cho nhà đầu tư những trải nghiệm đầu tư thông minh và an toàn. Đồng thời cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác từ chủ đầu tư cho những ai đang quan tâm đến dự án Charmora City

