VietinBank - Vươn mình cùng đất nước

Từ ngân hàng bán lẻ hiện đại đến hoạt động kinh doanh vốn chuyên sâu, từ đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước đến kết nối dòng chảy thương mại toàn cầu, VietinBank từng bước kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, hiện đại và bền vững - góp phần cùng đất nước vươn xa trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, VietinBank kiên định thực hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua thực thi chiến lược phát triển dựa trên 4 trụ cột cốt lõi: Số hóa để lớn mạnh từ bên trong; Chuyển đổi xanh - Phát triển bền vững; Tiếp sức phát triển kinh tế tư nhân và Hội nhập quốc tế - Dẫn dắt dòng chảy thương mại.

Để đẩy mạnh số hóa toàn diện, VietinBank ứng dụng AI, Big Data, API nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm khách hàng và tăng năng lực cạnh tranh. Hệ sinh thái số được hoàn thiện với các nền tảng: VietinBank eFAST, ERP, Merchant Platform, eContract, eInvoice, Smart POS… Đồng thời, VietinBank mở rộng hợp tác cùng Fintech và đối tác thanh toán để xây dựng hệ sinh thái linh hoạt, kết nối mở.

Với định hướng phát triển bền vững, VietinBank tiên phong triển khai danh mục vốn xanh, các gói tín dụng ưu đãi và dịch vụ tư vấn ESG, đồng hành doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Tiếp sức phát triển kinh tế tư nhân, VietinBank cung cấp dòng vốn linh hoạt từ vốn lưu động, tín dụng trung dài hạn đến giải pháp tài chính toàn diện M&A, phát hành trái phiếu… phù hợp đặc thù từng ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Trên trường quốc tế, VietinBank khẳng định vai trò cầu nối giao thương, tài trợ chuỗi cung ứng, thanh toán quốc tế, FX, phái sinh… VietinBank đồng hành doanh nghiệp FDI, xuất nhập khẩu, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, VietinBank đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước mở rộng quy mô, đẩy mạnh và dẫn đầu chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng. VietinBank dần khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình chuẩn mực mới cho ngân hàng bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Các năm gần đây, nhiều chỉ tiêu bán lẻ trọng yếu ghi nhận tăng trưởng tích cực, đặc biệt CASA (tiền gửi không kỳ hạn) tăng mạnh qua các năm, riêng năm 2024 đạt mức tăng 31%. Dư nợ bán lẻ liên tục tăng trưởng ấn tượng, năm 2022 ghi nhận mức tăng 30% và các năm tiếp theo duy trì mức tăng hai chữ số, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức.

Bám sát triết lý “Khách hàng là trung tâm”, hoạt động bán lẻ VietinBank không ngừng đổi mới chiến lược sản phẩm, dịch vụ, chuyển đổi sâu sắc tư duy kinh doanh từ “bán sản phẩm” sang “giải pháp cá nhân hóa” theo từng tệp khách hàng. Việc phân tích chân dung, hành vi khách hàng được VietinBank ưu tiên nhằm đưa ra giải pháp tiếp cận, khai thác bán chéo một cách tự động.

Mọi đối tượng khách hàng từ học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên tại các đơn vị, các hộ kinh doanh cá thể… đều có thể tìm thấy sự tư vấn tận tình, đồng hành của VietinBank trong hành trình cuộc sống. Theo đó, hàng loạt sản phẩm, giải pháp tiện ích, hiện đại đã được đưa vào vận hành như: Nhận diện khách hàng bằng AI, Giải ngân online, Đăng ký tư vấn vay mua nhà trực tuyến, Cho vay thấu chi online hay Quản lý thẻ ngay trên ứng dụng VietinBank iPay, Shop365… Những bước đi này không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm, tiết kiệm thời gian mà còn khẳng định tầm nhìn cho hoạt động ngân hàng bán lẻ của VietinBank hướng đến phục vụ mọi người, mọi nhà.

Từ năm 2020, VietinBank đẩy mạnh số hóa toàn diện, phát triển VietinBank iPay Mobile thành hệ sinh thái tài chính tích hợp. Hiện nay VietinBank iPay Mobile mang đến hơn 250 tính năng, kết nối 6.000+ nhà cung cấp, phục vụ 13 triệu khách hàng. Trong tương lai, VietinBank sẽ nâng cấp VietinBank iPay Mobile thành trợ lý tài chính thông minh, ứng dụng công nghệ tiên tiến (AI, Blockchain, Cloud Computing) để tự động hóa, tăng tốc độ và bảo mật giao dịch.

Xác định ưu tiên hàng đầu là nâng cao năng lực ứng phó linh hoạt, chủ động trong mọi kịch bản kinh tế vĩ mô, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn thanh khoản và tối ưu nguồn lực, hoạt động kinh doanh vốn của VietinBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI vào toàn bộ chu trình hoạt động, giúp tối ưu hiệu suất vận hành và nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh.

Trong thời gian tới, VietinBank tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại vào mọi khâu nghiệp vụ, đồng thời phát triển các sản phẩm kết nối thanh toán, tài trợ thương mại, nguồn vốn và tín dụng, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.