VietinBank - bản lĩnh đổi mới, kiến tạo dẫn đầu

(VTC News) -

Thông qua chuyển đổi số toàn diện, VietinBank đang tiếp tục gia tăng hiệu quả kinh doanh, kiến tạo năng lực mới, đưa đổi mới trở thành nền tảng cho hiệu quả, tăng trưởng và khả năng thích ứng dài hạn.

VietinBank vinh dự đạt giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc 2025.

Tăng tốc chuyển đổi toàn diện

VietinBank xác định CĐS toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò đòn bẩy cho tăng trưởng và tối ưu mô hình tổ chức; đồng thời đồng hành cùng mục tiêu quốc gia về CĐS, chuyển đổi xanh và ESG, hướng tới giá trị bền vững cho khách hàng (KH), cổ đông và cộng đồng. Trong 2 năm qua, VietinBank đã kiến tạo Hành trình CĐS toàn diện mang tên X01 dựa trên các trụ cột Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ, Con người & Tổ chức. Bốn trụ cột then chốt được triển khai đồng bộ, sâu rộng, với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm cao độ, đem đến những thay đổi cốt lõi trong toàn tổ chức, kiến tạo năng lực cạnh tranh mới của VietinBank.

Nếu năm 2024 là bước đặt nền tảng, là giai đoạn “chạy đà” thì sang năm 2025, VietinBank đã “tăng tốc” với việc triển khai hơn 90 sáng kiến CĐS, đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh, nâng cao trải nghiệm KH, tăng năng suất lao động (NSLĐ) và thúc đẩy chuyển dịch kênh.

Những sản phẩm số tiêu biểu được triển khai trong năm như: Hành trình vay sản xuất kinh doanh online cho KH cá nhân, Giải ngân & bảo lãnh online cho KH doanh nghiệp, eKYC, Vay tiêu dùng online, Đăng ký khoản vay mua nhà, Đầu tư gia sản (Wealth), Click to pay, digiGOLD... đã tạo ra sự thay đổi về trải nghiệm dịch vụ số. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân online hiện đạt trên 90%, thời gian xử lý rút ngắn xuống chỉ còn 5 - 10 phút, thay vì hàng giờ như trước đây.

Năm 2025, việc thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (AI) đánh dấu bước ngoặt, tạo ra đầu mối thống nhất để quản trị, bảo vệ và khai thác dữ liệu. Hơn 50 sáng kiến ứng dụng AI và Machine Learning đã được đưa vào vận hành, bao phủ nhiều mảng hoạt động, từ mô hình dự đoán nhu cầu và gợi ý sản phẩm, nhận diện khách hàng có nguy cơ rời bỏ, đến nhận diện gian lận giao dịch và cảnh báo sớm rủi ro tín dụng.

VietinBank tiên phong ứng dụng AI trong quản trị nội bộ với VietinBank Genie - “trợ lý ảo” hỗ trợ trả lời 15.000 câu hỏi/ngày, giúp rút ngắn tới 95% thời gian tra cứu văn bản. Các ứng dụng công nghệ cũng được triển khai trong nhiều tác vụ, hoạt động nội bộ nhằm đem đến trải nghiệm CBNV tiện ích, tối ưu.

Ở trụ cột công nghệ, VietinBank tập trung đẩy mạnh nền tảng công nghệ, tăng cường ứng dụng Cloud, tối ưu hệ thống Core Banking, triển khai các hệ thống quản trị CNTT tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, an ninh và an toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Con người & Tổ chức chính là yếu tố quyết định thành công của CĐS. VietinBank tập trung đào tạo kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo, Agile; đồng thời xây dựng văn hóa “số” - nơi CBNV hiểu, tin và chủ động áp dụng công nghệ vào công việc. VietinBank cũng chú trọng đào tạo về năng lực hiểu và sử dụng thành thạo công cụ AI. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu về chuyển đổi, đến năm 2025, VietinBank đã tăng 250% nhân sự công nghệ, thu hút chuyên gia AI, Dữ liệu, Học máy, Cloud...

Văn hóa đổi mới sáng tạo cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ với sự đồng hành của hàng trăm Đại sứ chuyển đổi trên toàn hệ thống và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn. Từ đội ngũ lãnh đạo đến CBNV, tất cả cùng chung tư duy: CĐS không phải là một giai đoạn, mà là cách thức vận hành mới của VietinBank trong kỷ nguyên số.

VietinBank vinh danh các Chi nhánh dẫn đầu về Chuyển đổi số 2025.

Hòa nhịp chuyển đổi năm 2026

Bước sang năm 2026, VietinBank đánh dấu giai đoạn “Hòa nhịp”, biến CĐS thành “DNA mới” của tổ chức, thúc đẩy chuyển dịch từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh số mới.

Năm 2026, VietinBank dự kiến cơ bản hoàn tất 108 sáng kiến trong chương trình chuyển đổi, nhanh hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, VietinBank tiếp tục chủ động thúc đẩy các ý tưởng mới, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống, nhằm tạo nguồn sáng kiến liên tục cho hành trình Chuyển đổi số bền vững và dài hạn.

Với tinh thần “Hòa nhịp - Kiến tạo”, từng bước đi trên con đường chuyển đổi số của VietinBank là một nhịp hòa vào bản đại hợp xướng đổi mới của đất nước. VietinBank không chỉ khẳng định vị thế ngân hàng số tiên phong của Việt Nam, mà còn đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia về chuyển đổi số, đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước, là nguồn cảm hứng để ngân hàng tiếp tục bứt phá trên hành trình mới.