Việt Nam và Australia ghi nhận hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng

Hội thảo được tổ chức sáng 26/11, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp hoạt động trong linh vực điện lực và năng lượng và đôi tác quốc tế.

Tại sự kiện, báo cáo "Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024-2025" (FEV3) được công bố. Báo cáo do Cục Điện lực, Bộ Công Thương phối hợp với phía Australia thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác theo Biên bản ghi nhớ (MoU) về Thúc đẩy Phát triển Thị trường điện cạnh tranh giữa hai cơ quan.

Mục tiêu của giai đoạn 3 của Chương trình FE-V là xây dựng Báo cáo “Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024 -2025", nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện và cập nhật về những diễn biến chính của ngành điện Việt Nam, bao gồm tiến độ phát triển nguồn và lưới điện, hoạt động thị trường điện, cùng một số xu hướng tham khảo trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Phạm Nguyên Hùng cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong lĩnh vực điện lực. Đặc biệt, sau hơn 2 thập kỷ đổi mới, ngành điện Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong khuôn khổ hội thảo, ông Phạm Nguyên Hùng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành điện Việt Nam cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện thể chế và cơ chế thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong tất cả các khâu của ngành điện.

Cùng với đó, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư để phát triển nguồn và lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối, điều độ, vận hành hệ thống điện và kinh doanh điện. Đặc biệt, bảo đảm phát triển an toàn, bền vững, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird PSM, cho biết Australia đánh giá cao việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi kỹ thuật, thảo luận chuyên môn và các chương trình nâng cao năng lực mà hai bên đang phối hợp triển khai trong khuôn khổ MoU đã ký kết giữa hai bên. Đại sứ đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong quá trình triển khai MoU, thể hiện sự phối hợp hiệu quả và tinh thần hợp tác xây dựng giữa các cơ quan của hai nước.

Cũng tại hội thảo hôm nay, Bộ Công Thương, Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và các đối tác Australia cũng ghi nhận cam kết tiếp tục hợp tác trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và trao đổi chuyên gia, hướng tới mục tiêu chung về một hệ thống điện vận hành hiệu quả, an toàn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.