Viễn Thông Thế Kỷ: 3 năm dẫn đầu Nhà phân phối bộ đàm Motorola tại Việt Nam

Đẩy mạnh bộ đàm công nghệ DMR tại Việt Nam

Tại các hội nghị đối tác khu vực APAC do Motorola Solutions tổ chức hàng năm, Viễn Thông Thế Kỷ là một trong những đơn vị được ghi nhận ở nhiều hạng mục khác nhau trong những năm gần đây. Điều này phản ánh năng lực triển khai giải pháp, hệ thống cho các doanh nghiệp trong nước rất tốt, nâng cao mức độ hợp tác ổn định giữa doanh nghiệp với các đối tác quốc tế như Motorola Solutions; RFI...và trở thành 1 trong những nhà phân phối hàng đầu của Motorola Solutions về mảng bộ đàm Motorola dòng MOTOTRBO tại Việt Nam.

Giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, thị trường thiết bị bộ đàm liên lạc dần phục hồi và tăng trưởng trở lại sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Viễn Thông Thế Kỷ tập trung đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thiết bị bộ đàm Motorola, đồng thời mở rộng việc triển khai các dòng sản phẩm và giải pháp, hệ thống mới của dòng MOTOTRBO tiêu biểu là Motorola R-Series, giải pháp an toàn, bảo mật và các hệ thống bộ đàm liên lạc quy mô lớn.

Các giải pháp, hệ thống này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh chính phủ, logistics, dầu khí, nhà máy nhiệt điện…, nơi yêu cầu cao về tính ổn định, liên lạc thông tin và khả năng vận hành liên tục.

Viễn Thông Thế Kỷ vinh hạnh nhận giải thưởng “Top 1 Về Giải Pháp Bộ Đàm Chuyên Dụng Và Thương Mại Của khu vực APAC Năm 2022”

Tư vấn, triển khai giải pháp và hệ thống bộ đàm Motorola

Viễn Thông Thế Kỷ là đơn vị chuyên tư vấn và triển khai các giải pháp liên lạc bằng bộ đàm cho doanh nghiệp tại Việt Nam, từ quy mô nhỏ đến các hệ thống lớn. Đơn vị này tập trung cung cấp các giải pháp phù hợp với từng mô hình vận hành, từ bán lẻ, sản xuất đến logistics và dịch vụ. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đảm bảo liên lạc nội bộ thông suốt, nâng cao hiệu quả phối hợp và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Hệ sinh thái bộ đàm Motorola đa dạng

Tại Việt Nam, Viễn Thông Thế Kỷ là đơn vị phân phối chính thức các bộ đàm Motorola dòng MOTOTRBO, cung cấp đầy đủ từ thiết bị cầm tay, bộ đàm gắn xe đến các giải pháp chống cháy nổ và hệ thống liên lạc trunking chuyên nghiệp.

Việc đảm bảo sản phẩm có chứng nhận CO/CQ đầy đủ không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát nguồn gốc thiết bị, mà còn giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hiệu quả đầu tư dài hạn.

Motorola Solutions kết hợp với Viễn Thông Thế Kỷ tổ chức workshop giới thiệu các tính năng cao cấp của bộ đàm Motorola dòng Mototrbo tại Việt Nam

Năng lực tư vấn kỹ thuật chuyên sâu

Khác với các đơn vị bán lẻ/ đại lý đơn thuần, đội ngũ kỹ thuật tại Viễn Thông Thế Kỷ sở hữu các chứng chỉ chuyên môn cấp cao từ Motorola. Đơn vị này có khả năng thiết kế và triển khai các hệ thống mạng diện rộng (IP Site Connect, Capacity Plus…), giúp kết nối liên lạc thông suốt giữa các vùng địa lý cách xa nhau, một nhu cầu quan trọng đối với các tập đoàn đa quốc gia và các khu công nghiệp lớn.

Dịch vụ hậu mãi chuẩn quốc tế

Đối với dịch vụ bảo hành, Viễn Thông Thế Kỷ còn là trung tâm bảo hành bộ đàm Motorola dòng MOTOTRBO duy nhất tại Việt Nam. Các chế độ bảo hành từ pin, ăng-ten luôn nhanh chóng và cung cấp linh kiện thay thế chính hãng luôn được thực hiện theo quy trình chuẩn của Motorola Solutions. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị và tối ưu hóa chi phí đầu tư dài hạn cho khách hàng.

