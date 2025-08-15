Vì sao tòa quyết định mở thủ tục phá sản nhựa Rạng Đông?

(VTC News) -

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (nhựa Rạng Đông - RDP) thông tin đã nhận quyết định mở thủ tục phá sản từ TAND TP.HCM.

Quyết định cho biết tổ thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản với RDP gồm bà Hoàng Thị Bích Thảo - Tổ trưởng, bà Phùng Thị Như Mai và bà Mai Thị Thanh Tú là hai thành viên.

Trong 30 ngày, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên/doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản theo chỉ định của tòa, bao gồm tổng số nợ nhựa Rạng Đông phải trả, khoản tiền lãi, tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó.

Rạng Đông thành lập từ những năm 60, từng là biểu tượng của ngành nhựa.

Vào cuối tháng 4 vừa qua, cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE, chuyển sang UpCom. Nhưng Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã đưa mã chứng khoán này vào diện đình chỉ giao dịch, vì doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Giữa tháng 7, cổ phiếu này bị đình chỉ.

Hồi cuối tháng 1, Rạng Đông Holding đã nhận thông báo từ Tòa án nhân dân TP.HCM, về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản từ Rạng Đông Films, công ty con của doanh nghiệp này, với lý do mất khả năng thanh toán.

Sau đó tòa án đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân, kê khai tài sản, danh sách chủ nợ và người mắc nợ.

Nhựa Rạng Đông liên tục bị nhắc nhở vì không công bố báo cáo tài chính quý III, quý IV/2024, báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), giải trình về việc chậm nộp công bố thông tin hồi đầu tháng 2, nhựa Rạng Đông cho biết từ nửa cuối năm 2024, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp bị "nhảy" nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia, kéo theo sự khó khăn trong hoạt động của các công ty con, công ty thành viên.

Đến thời điểm bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, các công ty con, công ty thành viên và công ty mẹ đều đã tạm dừng hoạt động. Nhân sự đa số nghỉ việc, dẫn đến không cung cấp được số liệu để tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đúng thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng thông báo thanh lý hợp đồng và không tiếp tục kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024. Kế toán mới tiếp nhận công việc gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp số liệu tài chính.

Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam là người gắn bó lâu năm nhất với nhựa Rạng Đông cũng từ nhiệm năm 2024.

Cũng thời điểm, cả 5 thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch là ông Hồ Đức Lam, người gắn bó lâu năm tại doanh nghiệp (em trai bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu thứ trưởng Bộ Công Thương đang bị truy nã) xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị công ty không còn bất kỳ thành viên nào.

Nhựa Rạng Đông cũng đã họp Đại hội thường niên 2 lần nhưng đều bất thành, do tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ quanh 15% và không lãnh đạo nào xuất hiện.

Nhựa Rạng Đông thành lập năm 1960, cổ phần hoá năm 2005, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM năm 2009, từng là một trong những biểu tượng của ngành sản xuất nhựa.

Sau khi cổ phần hóa từ năm 2005, công ty mở rộng loạt nhà máy tại TP.HCM, Khánh Hòa, Hà Nội, Nghệ An, Long An, chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa như tôn ván nhựa, bao bì mềm, nhựa y tế, màng nhựa, đặc biệt là PVC và tấm lợp tại Việt Nam.

Nhiều năm liền Nhựa Rạng Đông chiếm khoảng 65% thị phần cho sản phẩm tấm lợp PVC, 55% thị phần cho sản phẩm màng mỏng PVC, 35% thị phần PE...

Đặc biệt, công ty có dòng sản phẩm giả da cao cấp chuyên phục vụ cho ngành trang trí nội thất du thuyền được xuất khẩu sang Mỹ, có tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân 20% qua mỗi năm.

Giai đoạn trước năm 2023 (trừ năm 2017), doanh nghiệp liên tục làm ăn có lãi. Năm 2019, thời điểm đầu tư thêm bất động sản, khu công nghiệp, công ty thậm chí còn lập đỉnh lợi nhuận.

Nhưng báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, Nhựa Rạng Đông ghi nhận doanh thu giảm 45%, chỉ còn 753 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, công ty lỗ sau thuế gần 65 tỷ đồng, nâng tổng mức lỗ luỹ kế tính đến hết tháng 6/2024 là 266 tỷ đồng.

Công ty còn ngập trong nợ vay. Số nợ phải trả đến giữa 2024 hơn 1.700 tỷ đồng, gấp 6 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong năm 2023, Nhựa Rạng Đông còn phải bồi thường hơn 178 tỷ đồng vì thua kiện Sojitz Planet - đơn vị từng là đối tác chiến lược của họ - về hợp đồng mua bán cổ phần. Khoản bồi thường lớn này đã tác động đến tình hình doanh nghiệp, khó khăn bắt đầu ngay sau đó.

Trước khi từ nhiệm, theo báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, ông Hồ Đức Lam là cổ đông lớn nhất, với tỷ lệ sở hữu 15,87% vốn. Ông Lam đã từng sở hữu gần 65% cổ phần của doanh nghiệp này thời điểm sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn toàn bộ 43,36% vốn cuối tháng 8/2015. Hiện tại, ông Hồ Đức Lam cũng làm nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An, Công ty CP Rạng Đông Films, Công ty CP Rạng Đông Healthcare... Trong đó Công ty CP Rạng Đông Films là pháp nhân gửi hồ sơ ra TAND TP.HCM, yêu cầu mở thủ tục phá sản Nhựa Rạng Đông ngày 2/1.