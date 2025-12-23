Vì sao Mỹ liệt nhà sản xuất UAV lớn nhất thế giới vào danh sách đen?

(VTC News) -

Việc bị đưa vào “danh sách đen” của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đồng nghĩa với việc DJI, công ty chiếm hơn một nửa thị phần máy bay không người lái (UAV) thương mại tại Mỹ sẽ không thể nhận được sự chấp thuận để bán những mẫu UAV hoặc linh kiện mới tại Mỹ.

FCC cho biết thêm họ sẽ bổ sung tất cả máy bay không người lái và linh kiện sản xuất ở nước ngoài vào danh sách đen, điều đó có nghĩa là Autel, một nhà sản xuất máy bay không người lái lớn khác có trụ sở tại Thâm Quyến cũng bị ảnh hưởng.

Máy bay không người lái được trưng bày tại cửa hàng chính của DJI. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, quy định này sẽ không khiến hàng nghìn thiết bị bay không người lái đã được triển khai tại Mỹ phải ngừng hoạt động.

Theo cơ quan quản lý viễn thông Mỹ, quyết định này được đưa ra sau khi họ nhận về kết quả của cuộc đánh giá liên ngành do Nhà Trắng thực hiện liên quan đến những rủi ro do máy bay không người lái nước ngoài gây ra.

Hôm 22/12, DJI thể hiện sự thất vọng đối với quyết định từ phía Mỹ và lưu ý động thái này “sẽ làm giảm nguy cơ xảy ra cuộc tấn công (bằng drone) trực tiếp và các hành vi gây gián đoạn, giám sát trái phép, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và các mối đe dọa (từ drone) khác đối với an ninh nội địa".

Trong khi đó, Autel chưa đưa ra phản hồi về lệnh cấm của Mỹ.

Động thái của FCC được xem là bước đi mới nhất trong một loạt biện pháp hạn chế đưa ra trong thời gian gần đây của chính phủ Mỹ đối với máy bay không người lái Trung Quốc. Hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhà sản xuất UAV của Trung Quốc.

Đến tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục mở cuộc điều tra xem liệu máy bay không người lái nhập khẩu có gây ra rủi ro an ninh quốc gia hay không, một bước đi có thể dẫn đến việc áp thuế cao hơn. Năm 2020, Bộ Thương mại Mỹ cũng đưa DJI vào danh sách đen, yêu cầu các công ty Mỹ phải xin giấy phép trước khi giao dịch với công ty này.

Năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục đưa DJI vào danh sách cấm công dân Mỹ mua hoặc bán chứng khoán niêm yết công khai có liên quan đến công ty này. Tiếp đến năm 2022, Lầu Năm Góc đưa DJI vào danh sách đen những công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

“Hệ thống máy bay không người lái hay còn gọi là máy bay không người lái có tiềm năng tăng cường an ninh công cộng cũng như củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong đổi mới toàn cầu. Nhưng tội phạm, khủng bố và thế lực thù địch từ bên ngoài đã tăng cường vũ khí hóa những công nghệ này, tạo ra mối đe dọa mới và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia chúng ta”, Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết trong bài đăng trên X.