Vì sao Khánh Hòa trở thành miền đất hứa cho nhà đầu tư và cư dân tinh hoa?

(VTC News) -

Trong bức tranh đó, đô thị nằm bên vịnh Nha Trang vẫn là tâm điểm, đang ngày càng thu hút đông đảo cư dân và nhà đầu tư, đặc biệt khi làn sóng hạ tầng và các dự án khu đô thị mới có quy hoạch bài bản xuất hiện.

Viên ngọc xanh của vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Là vùng đô thị lõi của Khánh Hòa, Nha Trang vốn được biết đến với khí hậu ôn hòa. Đặc biệt, mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9 hàng năm đem đến cho vùng đất này “đặc sản” bầu trời trong xanh và những ngày nắng đẹp, là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch biển đảo và trải nghiệm, khám phá sôi động.

Nha Trang là nơi an cư lý tưởng nhờ vị thế ven biển và chất lượng sống xanh.

Một yếu tố quan trọng được cư dân các đô thị lớn đặc biệt quan tâm hiện nay chính là chất lượng không khí (AQI) tác động trực tiếp đến sinh hoạt và chất lượng sống. Đây cũng chỉ số vượt trội khiến các vùng đô thị biển như Nha Trang trở nên ưu việt trong lựa chọn là nơi đáng sống của thế hệ cư dân và nhà đầu tư mới.

Theo báo cáo thời gian thực của hệ thống quan trắc không khí IQAir, nếu như Hà Nội và TP.HCM liên tục nằm trong nhóm ô nhiễm nhất thế giới, chỉ số AQI của Nha Trang, Khánh Hòa đa phần được duy trì ở mức xanh. Nhờ vị trí ven biển, hài hòa sông núi, đô thị trung tâm của tỉnh có “đường bờ biển dài nhất Việt Nam” không chỉ đẹp về cảnh quan mà trở thành “lựa chọn đẹp” để nâng cao chất lượng sống.

Được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, vịnh Nha Trang là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động lặn biển với nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học. Đây cũng là nhân tố đặc biệt khiến đô thị trung tâm kề biển Khánh Hòa trở thành nơi lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống xanh.

Nhịp sống chậm rãi mang đến cảm giác thư thái và cân bằng cho cư dân Nha Trang.

Nha Trang cũng được bao bọc bởi hệ thống sông ngòi và biển, tạo nên một thế đất phong thủy tốt lành gọi là "tứ thủy triều quy”, nghĩa là bốn dòng nước quy về. Các dòng sông là cái nôi cho nhiều nền văn hóa đặc sắc của thị thành Nha Trang.

Đặc biệt, con người Khánh Hoà cũng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng bản sắc đáng sống của đô thị bên vịnh biển. Nhịp sống chung ở biển Nha Trang và vùng lân cận không quá hối hả, xô bồ. Hình ảnh quen thuộc mỗi sáng là những người dân tắm biển, đi bộ ngắm bình minh hoặc tham gia các hoạt động thể thao như chạy bộ, yoga trên cát. Sự chậm rãi trong nhịp sống không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn giúp cư dân và du khách cân bằng, tận hưởng từng khoảnh khắc trọn vẹn.

Đà dịch chuyển đô thị sinh thái về hướng Nam Nha Trang

Sau sáp nhập, vùng đô thị biển trung tâm của Khánh Hòa vốn tập trung tại vùng lõi của thành phố Nha Trang (cũ) nay đã được mở rộng thêm theo các hướng trọng tâm chiến lược. Trong đó, riêng khu vực phường Nam Nha Trang được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái với sự hiện diện của trung tâm hành chính tỉnh mới, kết hợp với hàng loạt các dự án đô thị hiện đại, đa chức năng.

Nam Nha Trang phát triển mô hình đô thị sinh thái với các dự án hiện đại, đa chức năng.

Bên cạnh đó, với vị trí địa lý thuận lợi, Nam Nha Trang còn kết nối nhanh chóng với hệ thống cao tốc bắc – nam; dễ dàng di chuyển đến sân bay quốc tế Cam Ranh trong vòng chưa tới 30 phút.

Trong bối cảnh cả thế giới ngày càng chú trọng đến sức khỏe và chất lượng sống, đô thị mới tại trung tâm Khánh Hòa nổi lên như một điểm đến lý tưởng cho xu hướng lối sống khỏe và bền vững – “wellness living”. Đây cũng là nơi đã hút một lượng lớn du khách có độ tuổi trung bình cao từ các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và một phần châu Âu. Nha Trang vẫn là cái tên đang được du khách quốc tế ưu tiên lựa chọn làm điểm đến tận hưởng khí hậu ôn hòa, lối sống cân bằng và kết nối với thiên nhiên.

Quy hoạch đột phá

Sức hấp dẫn của Nha Trang không chỉ đến từ thiên nhiên hay con người mà còn từ định hướng chiến lược hướng đến không gian phát triển rộng lớn và khát vọng vươn mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Địa phương quyết tâm giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế ở “hai con số”, phấn đấu đưa Khánh Hòa mới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 như mục tiêu mà Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đề ra, đồng thời nâng tầm chất lượng sống và thu nhập của người dân lên một tầm cao mới.

Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển, nâng tầm chất lượng sống và thu nhập của người dân.

Theo báo cáo, GRDP 9 tháng năm 2025 của tỉnh tăng 7%; tổng thu ngân sách hơn 28.800 tỷ đồng, vượt dự toán được giao, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành sản xuất, du lịch, dịch vụ đều phục hồi tích cực; doanh nghiệp mở rộng quy mô và đạt nhiều thành tựu khởi sắc.

Bên cạnh đó, hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp, sự xuất hiện của các khu đô thị hiện đại, qui mô lớn... góp phần mang lại diện mạo đô thị biển mới mẻ, hấp dẫn và mở ra nhiều chiều kích phát triển mới, phục vụ cho nhu cầu an cư lâu dài của tầng lớp cư dân và nhà đầu tư mới.

Nổi bật trong đó phải kể đến dự án Charmora City quy mô 227ha tại phường Nam Nha Trang với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Dự án sở hữu vị trí trung tâm hiện hữu, cũng là nơi đặt trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa.

Charmora City – “đô thị đảo” tiên phong áp dụng mô hình Sponge City.

Charmora City nhanh chóng gây chú ý khi hé lộ việc áp dụng mô hình Sponge City tiên phong tại Việt Nam. Bên cạnh giải pháp tạo nên đô thị sinh thái, chống ngập độc đáo, diện tích mặt nước lên tới 60ha, dự án còn quy hoạch 3 hòn đảo Bắc – Trung – Nam như một chuỗi liên hoàn từ hành chính, vui chơi giải trí tới an cư, đáp ứng nhu cầu sống – làm việc – giải trí nghỉ dưỡng cho cư dân Khánh Hòa.

Có thể thấy, với thế mạnh ôn hòa về khí hậu, duy trì chất lượng môi trường sống trong lành, nhịp sống hài hoà và hình ảnh con người thân thiện, Nha Trang - vùng đô thị lõi của Khánh Hoà không ngừng khẳng định vị thế của một trong những đô thị đáng sống nhất Việt Nam.

Sponge City là mô hình quy hoạch đột phá lấy cảm hứng từ cấu trúc linh hoạt của miếng bọt biển. Thay vì để nguồn nước tự nhiên trôi đi lãng phí hay gây ngập úng, Sponge City áp dụng các giải pháp thấm hút, lọc, giữ nước qua hệ thống sông hồ, công viên, đường sá… Cây cối được ươm trồng và phát triển trên nguồn nước này trở thành vành đai xanh, kiến tạo một đô thị sinh thái bền vững, không lo ngập lụt.