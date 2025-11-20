Vì sao Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu 2025 loại bỏ sáng tác bằng AI?

(VTC News) -

Ngày 20/11, Hội Nhạc sĩ Việt Nam công bố thông tin về Festival quốc tế Âm nhạc mới Á – Âu lần thứ IV, dự kiến diễn ra từ ngày 27/11-1/12/2025 tại Hà Nội.

Sự kiện được xem là một trong những hoạt động giao lưu - hợp tác âm nhạc lớn nhất khu vực, quy tụ đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia.

Sau ba mùa tổ chức vào các năm 2014, 2016 và 2018, Festival trở thành điểm hẹn của giới sáng tác và biểu diễn hàn lâm thế giới, mỗi mùa thu hút hơn 200 nghệ sĩ đến từ hơn 40 quốc gia.

Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu 2025 quy tụ gần 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. (Ảnh minh hoạ).

Năm 2025, quy mô được mở rộng đáng kể với khoảng 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều gương mặt đến từ Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Adygeya, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia và Lào.

Nhiều đơn vị nghệ thuật lớn sẽ tham gia như: Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, cho biết điểm nhấn nổi bật của mùa festival năm nay là đêm hòa nhạc dành riêng cho các tác giả trẻ Việt Nam. Đây là không gian để tôn vinh lớp sáng tác mới - những người được đào tạo bài bản, mang tư duy đương đại nhưng vẫn bám rễ trong chất liệu âm nhạc dân tộc.

Ông nhấn mạnh, tất cả tác phẩm trình diễn trong Festival đều là sản phẩm sáng tạo thuần túy của các tác giả, không lạm dụng công nghệ hay AI (trí tuệ nhân tạo) khi viết bởi "những kỹ thuật đó dễ làm lộ sự thiếu chiều sâu và không phù hợp với sáng tác hàn lâm". Ban tổ chức ưu tiên lựa chọn những tác phẩm khai thác chất liệu dân gian theo tinh thần đương đại.

Festival năm nay diễn ra tại ba địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Công viên Di sản Cao Phong (Phú Thọ). Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều loại hình biểu diễn như hòa tấu giao hưởng, hòa tấu thính phòng và trình diễn ca khúc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Lễ khai mạc được tổ chức lúc 20h ngày 27/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mở màn bằng chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.

Những ngày sau đó là chuỗi hòa nhạc thính phòng quốc tế, chương trình giới thiệu tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam, phần trình diễn của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Moskva, buổi giao lưu nghệ thuật tại Phú Thọ và lễ bế mạc ngày 1/12.

Bên cạnh biểu diễn, Festival còn có các hoạt động chuyên môn: bài giảng của GS. Deqing Wen về kết hợp nhạc cụ Đông – Tây (28/11), lớp học chỉ huy cùng nhạc trưởng Borja Quintas (28/11), và buổi hướng dẫn biểu diễn thính phòng của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Matxcơva (2/12).