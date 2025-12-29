Vì sao Charmora City trở thành 'điểm rơi chiến lược' của dòng vốn đầu tư?

(VTC News) -

Từ vị thế độc bản của tổ hợp đô thị bên sông

Trên thế giới, những đô thị thịnh vượng đều gắn liền với những dòng sông. Paris vươn mình bên sông Seine, London rực rỡ cùng sông Thames, New York với sông Hudson... Những dòng sông ấy không chỉ tạo cảnh quan đặc trưng, mà còn hình thành trục phát triển kinh tế - văn hóa.

Không gian ven sông hình thành trục phát triển kinh tế – văn hóa, góp phần kiến tạo đô thị thịnh vượng và hiện đại.

Trong dòng chảy đó, không gian ven sông thường là điểm khởi đầu cho những khu đô thị mang tính hạt nhân, góp phần định hình chuẩn mực về không gian sống và giải trí – nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đô thị.

Tại Việt Nam, quy luật này đã được minh chứng rõ nét. Sông Sài Gòn mở ra trục phát triển mới cho TP.HCM, sông Hàn góp phần định hình diện mạo hiện đại của Đà Nẵng, với điểm chung là sự hình thành của các khu đô thị, những dự án bất động sản đã tạo nên không gian sống mới, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững nhờ sự cộng hưởng của các giá trị liên kết như thương mại, giải trí và du lịch.

Còn tại Nha Trang, điểm đến biển xinh đẹp và giàu sức hút này được đánh giá còn thiếu những mảnh ghép mang tính “bước ngoặt” để hướng tới vị thế đô thị đáng sống tầm cỡ quốc tế. Đó là các tổ hợp đô thị quy mô, nơi có thể tích hợp đa dạng nhu cầu sống, làm việc, giải trí và nghỉ dưỡng.

Nha Trang là điểm đến biển xinh đẹp và giàu sức hút nhưng vẫn thiếu những mảnh ghép mang tính bước ngoặt.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư Sun Group đang đầu tư xây dựng Charmora City, được định hướng trở thành trung tâm đô thị chuẩn quốc tế với không gian sống sinh thái, đa dạng trải nghiệm giải trí từ sáng đến đêm và thu hút cộng đồng cư dân toàn cầu.

Charmora City sở hữu một lợi thế địa thế đặc biệt hiếm có khi được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Quán Trường và sông Tắc. Không chỉ là ưu thế về cảnh quan, địa thế này còn mở ra điều kiện lý tưởng để hình thành một đại đô thị ven sông đóng vai trò hạt nhân, nơi mặt nước trở thành trung tâm tổ chức không gian sống, nghỉ dưỡng và giải trí, góp phần kiến tạo chuẩn mực sống mới cho Nha Trang trong dài hạn.

Charmora City được Sun Group định hướng trở thành đô thị chuẩn quốc tế tại Nam Nha Trang.

Với quy mô 227ha, Charmora City tọa lạc tại phường Nam Nha Trang - khu vực đặt trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa. Từ đây, chỉ mất khoảng 10 phút để kết nối bãi biển hay các địa điểm vui chơi giải trí lâu đời tại trung tâm Nha Trang, khoảng 30 phút tới sân bay quốc tế Cam Ranh và tiếp cận trực tiếp trục ven biển quốc gia.

Lợi thế này giúp Charmora City không tách rời lõi đô thị hiện hữu, mà trở thành hạt nhân trong chiến lược mở rộng không gian thành phố về phía Nam - khu vực được xác định là động lực tăng trưởng mới của địa phương.

Đến quy hoạch độc đáo cùng mô hình Sponge City hiện đại

Trên nền tảng địa thế hiếm có, Charmora City được quy hoạch khoa học để các chức năng hành chính, an cư và vui chơi giải trí bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một nhịp sống cân bằng, đa dạng. Điểm nhấn nổi bật là việc tiên phong áp dụng mô hình Sponge City – xu hướng phát triển đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu đang được nhiều quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Đức hay Hà Lan triển khai.

Mô hình này lấy cảm hứng từ cấu trúc linh hoạt của miếng bọt biển. Thay vì để nguồn nước tự nhiên trôi đi lãng phí hay gây ngập úng, Sponge City áp dụng các giải pháp thấm hút, lọc, giữ nước qua hệ thống sông hồ, công viên, đường sá… Cây cối được ươm trồng và phát triển trên nguồn nước này trở thành vành đai xanh, kiến tạo một đô thị sinh thái bền vững.

Charmora City tiên phong áp dụng mô hình Sponge City, hướng tới đô thị sinh thái bền vững.

Tại Charmora City, mô hình Sponge City được hiện thực hóa bằng việc quy hoạch hệ thống 3 đảo, 9 công viên, 60 ha mặt nước nội khu cùng hơn 47ha cây xanh và cảnh quan, kết nối thành một hệ sinh thái toàn diện.

Trong đó, Đảo Bắc không chỉ có điểm nhấn điểm nhấn là quảng trường trung tâm rộng 5,2 ha và Công viên ngập nước đầu tiên tại khu vực Nam Trung Bộ mà còn sở hữu cơ quan công an, thuộc quần thể quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa.

Song song với trục hành chính, Charmora City còn được định hướng trở thành trung tâm vui chơi giải trí và kinh tế đêm mới của Nha Trang tại Đảo Trung. Các tổ hợp sân khấu biểu diễn nghệ thuật, các show diễn đẳng cấp quốc tế trên mặt nước… hứa hẹn bổ sung mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái du lịch của phố biển, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, Đảo Nam được định hình là khu an cư – nghỉ dưỡng với các tòa tháp cao tầng, biệt thự và townhouse phát triển hài hòa cùng cảnh quan sinh thái.

Đảo Nam được định hình là khu an cư – nghỉ dưỡng với các tòa tháp cao tầng, biệt thự và townhouse.

Charmora City cũng là dấu ấn tiếp theo của Sun Group – tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều công trình mang tính biểu tượng tại các điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam.

Thực tế cho thấy, không nhiều nhà phát triển có đủ tâm huyết, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm để theo đuổi một dự án mang tính tiên phong và độc bản như Charmora City. Việc dự án thu hút sự quan tâm lớn ngay từ giai đoạn giới thiệu, với hàng ngàn khách mời tham dự các sự kiện là minh chứng cho niềm tin của thị trường vào tầm nhìn và năng lực của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh Nha Trang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, đáng sống và có sức cạnh tranh quốc tế, Charmora City được kỳ vọng sẽ không chỉ bổ sung nguồn cung bất động sản chất lượng cao, mà còn góp phần nâng tầm bức tranh đô thị và du lịch của điểm đến.

Với địa thế độc bản, giải pháp quy hoạch tiên tiến và dấu ấn từ Sun Group, dự án được định vị trở thành biểu tượng mới của Nha Trang, hứa hẹn thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao cùng cộng đồng nhà đầu tư dài hạn trong kỷ nguyên mới.