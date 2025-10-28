Venesa cùng VPIM 2025 lan tỏa giá trị sống khỏe, đẹp tự nhiên

(VTC News) -

Venesa: Kết nối vẻ đẹp tự nhiên với tinh thần thể thao khỏe khoắn

Với vai trò nhà tài trợ đồng hành, Venesa tài trợ giải thưởng với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở nhiều cự ly.

Trong suốt thời gian diễn ra giải từ tối 24/10 đến sáng 26/10, gian hàng của Venesa tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm dừng chân yêu thích của hàng trăm vận động viên và người tham dự. Trò chơi phi tiêu “trúng là có quà” mang lại không khí hào hứng và những phần quà thiết thực như: Voucher dịch vụ chăm sóc da trị giá 3 triệu đồng, túi thương hiệu Venesa và nhiều sản phẩm có giá trị từ Venesa.

Làm đẹp bền vững – bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh

Sự xuất hiện của một thương hiệu làm đẹp tại giải chạy có thể khiến nhiều người bất ngờ – nhưng lại là một sự kết hợp hợp lý trong nhịp sống hiện đại. Bởi lẽ, vẻ đẹp tự nhiên không chỉ đến từ làn da mà còn được nuôi dưỡng từ bên trong: Từ sự dẻo dai của cơ thể, đến lối sống lành mạnh và tinh thần tích cực.

Nếu chạy bộ giúp tăng sức bền và nâng cao tinh thần, thì việc chăm sóc da theo phương pháp không xâm lấn, ứng dụng công nghệ hiện đại chính là giải pháp duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, an toàn và lâu dài. Cả hai hành trình - chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp - đều đòi hỏi sự kiên trì, lựa chọn đúng đắn và phù hợp với từng người.

Một cách thư giãn vui nhộn giữa không khí sôi động của giải chạy.

Tại sự kiện, không ít runner ghé booth Venesa để vừa tham gia trò chơi vui nhộn, vừa chia sẻ rằng họ ngày càng quan tâm hơn đến việc làm đẹp theo cách an toàn và bền vững - như chính việc họ lựa chọn tập luyện chạy bộ mỗi ngày.

“Làm đẹp và luyện tập đều là cách yêu thương bản thân. Tôi nghĩ công nghệ làm đẹp không xâm lấn cũng giống như chạy bộ vậy - đều cần sự đều đặn, khoa học và mang lại hiệu quả lâu dài mà không gây tổn hại” - chị Hoàng Thảo, một vận động viên cự ly 10km chia sẻ.

Đồng hành cùng cộng đồng yêu vận động

Tại lễ bế mạc sáng 26/10, đại diện Venesa đã tham gia trao giải thưởng cho các runner thắng cuộc, khép lại hành trình đồng hành trọn vẹn cùng giải chạy năm nay. Đây là hoạt động nằm trong định hướng Venesa đồng hành cùng cộng đồng sống khỏe – sống đẹp – sống bền vững, thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Đại diện Venesa trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2025.

Venesa hướng tới mục tiêu 30 trung tâm toàn quốc vào năm 2030

Được biết, Venesa hiện sở hữu 13 trung tâm chăm sóc sắc đẹp hiện đại trên toàn quốc, áp dụng công nghệ tiên tiến và các liệu pháp chăm sóc da không xâm lấn. Trung tâm thứ 13 sẽ chính thức khai trương trong tháng 11/2025 tại Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, đánh dấu bước mở rộng mạnh mẽ về địa lý và quy mô. Với định hướng trở thành hệ thống làm đẹp tiện ích - công nghệ cao - không xâm lấn hàng đầu Việt Nam, Venesa đặt mục tiêu đạt 15 trung tâm vào năm 2026 và 30 trung tâm vào năm 2030.

Một góc không gian trung tâm chăm sóc da tiêu chuẩn của Venesa: Hiện đại - riêng tư - ứng dụng công nghệ cao không xâm lấn.

Sống khỏe - Sống đẹp - Sống tự nhiên - đó không chỉ là thông điệp tại VPBank Hanoi Marathon, mà là giá trị mà Venesa đang kiên trì theo đuổi trên hành trình đồng hành cùng người Việt kiến tạo vẻ đẹp an toàn và bền vững.