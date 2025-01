Vé số đem ‘tặng’ trúng 1,4 tỷ đồng, người đàn ông đau đớn vì tiếc

(VTC News) -

Câu chuyện “may áo cưới cho người khác” này đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc về sự oái oăm của thần may rủi. Một phụ nữ ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy vui sướng như điên vì tấm vé cào từng không thuộc về cô lại trúng giải thưởng lớn trị giá 400 nghìn nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ đồng). Nhưng niềm vui của cô lại là nỗi đau của người đàn ông - chủ nhân cũ của tấm vé may mắn.

Người đàn ông tiết lộ rằng anh là một người chơi xổ số kỳ cựu. Ngày hôm đó khi đến cửa hàng xổ số để chơi vé cào, anh sẽ mua cả một tập. Trong khi anh đang hăng hái cào vé, một phụ nữ bước vào cửa hàng, muốn mua hai tấm vé cào. Cô hỏi ông chủ: "Có số không nào không?".

Một phụ nữ ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc trúng giải thưởng lớn trị giá 400 nghìn nhân dân tệ từ tấm vé cào được người khác nhượng lại. (Ảnh: Weibo)

Khi nghe vậy, người đàn ông không nghĩ ngợi nhiều, bảo cô gái rút 2 chiếc trong tập vé cào mà anh ta đã mua để cô có thể tham gia cuộc vui. Không ngờ, người phụ nữ thực sự đã cào ra giải thưởng lớn 400 nghìn nhân dân tệ.

“Đây có phải là sự thật không?”, cô gái run rẩy hỏi như không tin vào mắt mình. Cô kiểm tra nhiều lần và xác nhận rằng con số trúng giải thưởng lớn thực sự xuất hiện trên vé cào của mình. Cô vui mừng hết sức vì may mắn không ngờ đến, trong khi người đàn ông bên cạnh lại thất vọng đến cùng cực, không ngờ chút lòng tốt lại khiến bản thân vuột mất cơ hội quý báu mà mình nhọc công săn tìm lâu nay.

Người đàn ông cho biết, điều này khiến anh vừa buồn vừa tức giận đến mức mất ngủ suốt đêm, hối hận vì đã tự mình “đuổi thần Tài đi mất”.

Sau khi câu chuyện và video liên quan được công bố, mạng xã hội Trung Quốc lập tức “bùng nổ” với những cuộc thảo luận sôi nổi: “Đúng là chuyện may rủi. Cái gì của bạn sẽ là của bạn, trời không cho lộc thì dù có cầm trong tay, bạn cũng sẽ tự đánh mất nó”; “Số phận thật oái oăm”…