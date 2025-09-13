VBOOKs - thế giới tri thức trong tầm tay Gen Z

(VTC News) -

Thói quen tiếp nhận tri thức của Gen Z đang thay đổi

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thế hệ trẻ ngày nay không còn gắn bó nhiều với những cuốn sách giấy dày cộp. Thay vào đó, họ ưu tiên sự tiện lợi, nhanh gọn và “nghe là chính”.

Những buổi sáng bận rộn trên đường đến trường, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi hay buổi tối trước khi đi ngủ, tất cả đều có thể trở thành thời điểm tiếp nhận kiến thức nhờ sách nói. Đây chính là xu hướng toàn cầu mà VBOOKs – nền tảng sách nói và sách điện tử do VNPT phát triển – đang nắm bắt và mở rộng tại Việt Nam.

VBOOKs không chỉ là “tủ sách di động” mà còn là người bạn đồng hành thông minh.

VBOOKs: Khi tri thức nằm gọn trong một ứng dụng

Thay vì phải mua nhiều cuốn sách, giờ đây chỉ với một ứng dụng duy nhất, người dùng đã có thể truy cập hàng ngàn đầu sách đa lĩnh vực: Văn học, kinh tế, kỹ năng, khoa học, giáo dục, giải trí... Mọi nội dung đều được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và tính hữu ích.

Đặc biệt, với kho sách luôn được cập nhật mới, VBOOKs không chỉ là “tủ sách di động” mà còn là người bạn đồng hành thông minh, sẵn sàng mang đến tri thức phù hợp nhất cho từng người dùng.

Trải nghiệm toàn diện, nâng tầm tri thức.

Giá trị khác biệt từ công nghệ tiên tiến

Điểm nổi bật của VBOOKs nằm ở nền tảng công nghệ được hậu thuẫn bởi VNPT – tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam. Với hạ tầng IDC hiện đại, Big Data và đội ngũ công nghệ tiên phong, VBOOKs không chỉ cung cấp nội dung phong phú mà còn mang lại trải nghiệm tiện ích vượt trội.

Người dùng có thể tận hưởng tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm bằng giọng nói, nghe offline, mini player đa nhiệm, tự động lưu điểm dừng, điều chỉnh tốc độ đọc và cả chế độ nghe trên ô tô. Đặc biệt, công nghệ A.I được tích hợp sâu giúp cá nhân hóa trải nghiệm: Gợi ý sách theo sở thích, lựa chọn giọng đọc, thậm chí hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Ngoài ra, VBOOKs còn áp dụng công nghệ DRM tiên tiến, bảo vệ bản quyền, chống sao chép, quay chụp màn hình – góp phần tạo môi trường lành mạnh và bền vững cho ngành xuất bản số.

Thúc đẩy thói quen đọc trong cộng đồng trẻ

Một trong những thách thức lớn hiện nay là giới trẻ đang dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và giải trí ngắn hạn, khiến thói quen đọc sách dần mai một. VBOOKs chọn cách tiếp cận thông minh: Đưa sách đến gần với thói quen tiêu dùng nội dung của Gen Z.

Thay vì cầm sách giấy hàng trăm trang, họ có thể vừa đi xe bus, vừa tập gym, hay trước khi đi ngủ – đều có thể “nghe sách” dễ dàng. Đây không chỉ là cách tiết kiệm thời gian mà còn là chiến lược khơi dậy văn hóa đọc trong đời sống số, giúp thế hệ trẻ duy trì khả năng tiếp thu kiến thức sâu rộng trong môi trường bận rộn.

Độc giả có thể đọc mọi lúc, mọi nơi.

Hướng đến hệ sinh thái tri thức toàn diện

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, VBOOKs sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò “tủ sách cá nhân” mà còn vươn mình trở thành một hệ sinh thái tri thức toàn diện.

Nền tảng này đang nghiên cứu và chuẩn bị ra mắt nhiều tính năng mới như công cụ số hóa tài liệu cho cá nhân và doanh nghiệp, tủ sách trực tuyến dành riêng cho tổ chức, trường học hay cơ quan, cùng với cộng đồng sáng tác mở cho các tác giả tự do và diễn đàn trao đổi, thảo luận sôi nổi giữa độc giả.

Đây chính là chiến lược dài hạn để VBOOKs trở thành không chỉ nơi tiếp nhận tri thức, mà còn là không gian kết nối, chia sẻ và sáng tạo không ngừng.

Góp phần lan tỏa tri thức Việt ra thế giới

Không dừng lại ở phạm vi trong nước, VBOOKs còn đặt mục tiêu dài hạn là mang sách Việt ra quốc tế. Với nền tảng công nghệ dịch thuật và khả năng xuất bản đa ngôn ngữ trong tương lai, các tác phẩm văn học, nghiên cứu, kỹ năng do tác giả Việt sáng tác có thể tiếp cận độc giả toàn cầu dưới dạng sách nói.

Điều này mở ra cơ hội đưa tri thức Việt ra thế giới, đồng thời tạo nguồn thu bền vững cho tác giả và ngành xuất bản. Đây cũng là cách VBOOKs khẳng định vị thế: Không chỉ phục vụ nhu cầu nghe sách của Gen Z trong nước mà còn đóng vai trò cầu nối văn hóa, tri thức Việt Nam trên bản đồ số toàn cầu.

Người dùng hiện có thể tải và trải nghiệm VBOOKs dễ dàng trên các kho ứng dụng di động, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình học tập và giải trí.

👉 Tải VBOOKs ngay hôm nay tại https://vbooks.vn/, biến chiếc điện thoại của bạn thành thư viện tri thức di động, đồng hành cùng bạn trên hành trình phát triển bản thân.