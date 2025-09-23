Vàng thế giới cao kỷ lục, trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 8h40, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới lập đỉnh mới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.740 USD/ounce, tăng 52 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

Tuần trước, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Ngoài ra, dòng vốn trú ẩn an toàn còn được củng cố bởi rủi ro địa chính trị kéo dài, bao gồm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lo ngại tác động kinh tế từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương…

Giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng. (Ảnh: VNN).

Sean Lusk, đồng giám đốc mảng phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cho biết, dù vàng đã tăng khoảng 40% từ đầu năm và vượt xa các chỉ báo kỹ thuật truyền thống, trong bối cảnh toàn cầu từ chính sách nới lỏng sau đại dịch đến căng thẳng thương mại và chiến sự tại nhiều nơi trên thế giới.

Ông dự báo kịch bản điều chỉnh có thể kéo giá về quanh 3.200 USD/ounce. Nhưng nếu bất ổn kéo dài, vàng hoàn toàn có thể leo lên vùng 3.960-4.000 USD trước khi đối mặt với một đợt chốt lời mạnh.

Giá vàng thế giới chinh phục ngưỡng 3.700 USD/ounce thực tế đã được các chuyên gia dự đoán trước đó. TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, giá vàng vẫn tiếp tục tăng và có thể vượt mức 3.700 USD/ounce từ nay đến cuối năm.

Lý giải về việc giá vàng tăng mạnh, ông Hiếu đưa ra 4 lý do. Thứ nhất, chỉ số USD Index đang ở mức thấp và giá trị của đồng USD đang giảm so với những đồng tiền khác.

Thứ hai, vấn đề thuế quan của Mỹ đưa nhiều quốc gia vào tình trạng khủng hoảng và hiện vẫn đang là điểm nóng.

Thứ ba, vấn đề địa chính trị giữa Ukraine và Trung Đông vẫn tiếp diễn phức tạp.

Thứ tư, nền kinh tế của Mỹ đang gặp nhiều bấp bênh trước mối lo tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Nhận định về giá vàng trong thời gian tới, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, thời điểm này rất khó đoán định giá vàng sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới. Nhưng rất có thể giá vàng có xu hướng giảm khi Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực.

Nghị định 232 hứa hẹn sẽ tác động đến cung - cầu vàng trong nước. Chính phủ cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được nhập khẩu, sản xuất vàng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung. Khi đó, áp lực cầu giảm, giá vàng trong nước có thể hạ nhiệt.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng cho rằng, còn gần 1 tháng nữa, Nghị định số 232 của Chính phủ mới có hiệu lực thi hành. Có thể dự đoán đây là quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của thông tư hướng dẫn chi tiết, cũng là khoảng thời gian để các đơn vị liên quan có bước tính toán, chuẩn bị cần thiết.

Theo chuyên gia này, chỉ khi nào các doanh nghiệp nhập khẩu được vàng nguyên liệu, sản xuất vàng và tăng cung ra thị trường, thị trường vàng mới chịu tác động rõ rệt, thực sự “hạ nhiệt”.

“Khả năng cao phải từ đầu tháng 11 trở đi mới có biến động mạnh trên thị trường vàng. Dự báo, chênh lệch giá vàng từ mức gần 20 triệu đồng/lượng có thể nhanh chóng giảm còn 12 - 13 triệu đồng/lượng”, ông Phương dự báo.